Falleció Iván Ruiz, doctor en Historia del Arte, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del Instituto, que lamentó su muerte.

Iván Ruiz fue director del IIE de 2018 a 2021. Dejó el cargo luego que el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, solicitara en una carta a la Junta de Gobierno de la Universidad su remoción por declarar que el feminicidio "es un acto de amor”.

“Los feminicidios tienen un componente muy pasional (…) el feminicidio es un acto de amor porque la tortura es una pasión del alma. (...) Es un asunto de pasiones del alma. (...) El feminicidio por más horroroso que pueda ser es un acto de amor y un acto de pasiones del alma”, dijo en junio de 2021, en una entrevista con Radio UNAM.

“Fui imprudente e irreflexivo al designar al feminicidio como un acto de amor, y por eso mismo pido una disculpa pública. Mi interés no se encuentra en alentar la violencia, sino más bien en sosegarla para que este país puedan vivir las mujeres de una manera segura y gozosa. Reitero mi disculpa pública y me atormenta pensar que el movimiento feminista vea en mí un detractor de sus demandas (que no son sólo legítimas sino fundamentales e indispensables)”, dijo el investigador días después.

En un pronunciamiento difundido a través de Twitter con fecha del 26 de agosto del 2021, Ruiz dijo que se encontraba en un “proceso de rehabilitación física y emocional debido a un derrame cerebral que fue tipificado como síndrome de Wallenberg y que me llevó a estar largo tiempo en un coma inducido”.

“Mi condición, a pesar de que perdí el equilibrio, fuerza y deglución, me ha permitido trabajar para la UNAM mientras atravieso el proceso de recuperación. En efecto, cometí el error y la imprudencia de reproducir el mensaje de una fotografía de un artista chileno, en el fotolibro 'AMOR'. Todo esto en una conversación en Radio UNAM”, apuntó el investigador.



En su escrito, también detalló que durante más de 10 años trabajó el tema de la violencia en el país, a través de testimonios orales, trabajo de campo, reflexiones intelectuales. Ese trabajo, indicó, se ve reflejado en sus libros “Docufricción. Prácticas artísticas en un México convulso” y “Peep Show”.

Nacido en Puebla en 1979, Ruiz fue investigador de tiempo completo del Programa de Semiótica y Estudios de la Significación (SeS) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y desde 2012 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI, nivel 1).

Su campo de especialidad fue la fotografía contemporánea y los cruces entre literatura y artes visuales. Finalizó el proyecto de investigación "Sinergia: articulaciones de la ficción-documental en las prácticas fotográficas contemporáneas" (2014-2016). También realizó la investigación “Archivo forense de la nota roja en México”, con apoyo del Museo Jumex.

Ruiz fue curador académico del III y IV Encuentro Nacional de Investigación sobre Fotografía (ENIF) de Centro de la Imagen, dedicados a los temas: "Fotografía y artes visuales: genealogías, cuestionamientos, horizontes" (2014), y "Docufricción. Exploraciones sobre el documental contemporáneo" (2016). Publicó en medios como “Letras Libres” y “La Tempestad”.