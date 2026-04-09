La escritora chilena Isabel Allende abre las puertas de su taller literario en 'La palabra mágica. Una vida escrita' (Plaza&Janés), un libro donde comparte sus rituales y técnicas de escritura a partir de su experiencia vital y profesional y que presentó este jueves en una multitudinaria rueda de prensa telemática.

Lo más importante, aseguró, es la disciplina, perder el miedo y cultivar el silencio.

"La habitación propia no es un lugar físico, sino un espacio de silencio dentro de uno, donde te puedes concentrar y convocar a los personajes, los espíritus y la memoria", aseguró.

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La autora de 'La casa de los espíritus', cuya adaptación a serie se estrenará en Prime Video el 29 de abril, empieza el día con ejercicio físico -una hora- y después se mete en su despacho a escribir. "No veo noticias hasta la tarde, si veo el teléfono y las brutalidades que ha hecho Trump, se me arruinó el día", reconoció.

Allende se definió como "hiperactiva" y "disciplinada". Cada 8 de enero empieza un nuevo libro y se sienta a escribir todas las mañanas: "Sin disciplina no haces nada, a mí me la metió mi abuelo de chica y me ha servido tremendamente".

En cuanto a perder el miedo, considera que "hay que pensar que uno no va a escribir la gran novela americana" e ir "día a día, página a página, tal y como vives la vida".

En su libro, que nació a raíz de impartir un curso de escritura para la BBC, narra desde el día en el que empezó, desde el exilio, a escribir una carta a su abuelo moribundo, el 8 de enero de 1981 -la semilla de su primera novela-, hasta la determinación de volver a escribir tras la muerte de su hija Paula, a quien dedicó una novela autobiográfica.

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Ante los más de 180 periodistas acreditados en la rueda de prensa, la escritora de habla hispana más traducida y vendida del mundo explicó su visión del realismo mágico, "una manera de vivir en multirrealidad", y no solo de escribir, que se remonta a su infancia en casa de sus abuelos; su abuela hacía sesiones de espiritismo cada jueves, junto a otras tres mujeres con las que formaba 'La hermandad blanca'.

"La realidad tiene muchas dimensiones, no es solo lo palpable, también las emociones, la intuición, la imaginación y la memoria", dijo. "Conocemos poco y todo puede pasar. Yo no veo fantasmas, no soy particularmente supersticiosa, pero me rodeo de presencias, de la gente que quiero y ya no está aquí", aseguró.

Por eso, cuando termina de escribir, cierra la puerta de su oficina. "No quiero que nadie entre ni toque nada, porque están esas presencias esperando".

"Están censurando la mitad de la historia de Estados Unidos"

Allende habló también sobre la maquinaria de la censura en Chile tras el golpe militar, la quema de libros y la intimidación a escritores: "Para mí, la literatura nació del exilio, de la nostalgia, del deseo de recuperar lo perdido".

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Y sobre los nuevos vetos a la ficción en la actualidad, dijo: "Lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos, lo que se enseña en las universidades y los colegios. Están censurando la mitad de la historia de este país, todo lo que tenga que ver con la raza y la lucha de los trabajadores".

"Algunos de mis libros han sido censurados en varios estados y me parece un honor, por algo lo censuran", agregó.

Feminista y filántropa, Allende cree que la crítica es "brutal" con las mujeres escritoras. "Si una mujer escribe 'Amor en tiempos del cólera' la habrían tildado de sentimental, pero como es un hombre no lo piensan".

Y también se ha referido con "ilusión" al estreno de la serie basada en 'La casa de los espíritus', producida por los hermanos Larraín y que contará con Nicole Wallace, Alfonso Herrera o Dolores Fonzi en el reparto, un equipo y un "sabor" absolutamente latinoamericano, a diferencia de la película de los 90, con un elenco de estrellas de Hollywood encabezado por Meryl Streep y Jeremy Irons.

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