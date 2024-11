Tras presentar la conclusión de la remodelación de la techumbre que protege la zona arqueológica del Templo Mayor, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, respondió preguntas a la prensa, en donde afirmó que su gestión ha tratado de resolver las problemáticas que azotan a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel Negrete”, sin embargo, no se han contado con los recursos suficientes.

“Dos de las escuelas del INAH tienen necesidades importantes, que hemos tratado de atender, pero no necesariamente se ha podido contar con el recurso suficiente, y además no (...) tenemos los mecanismos de gestión al día, pero ahorita ya lo estamos haciendo, la secretaria (Claudia Curiel) ha visitado la ENAH, yo próximamente me reuniré con la alcaldesa de Tlalpan, para tener cuidados y mejoras en la zona donde se encuentra la ENAH”, apuntó.

El funcionario señaló que siguen algunos pendientes, como algunos de los Programas de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) y la apertura de algunos museos. Señaló que el INAH tiene de plazo hasta diciembre para concluir todas las obras, no obstante, algunos trabajos se extenderán al primer semestre de 2025.

“Ya vi que se van a ampliar algunas zonas y tenemos otra fecha conclusiva para mayo del año que entra. Ya lo hemos platicado con la presidenta Claudia Sheinbaum", señaló.

Sobre los grupos que se han manifestado en contra de la ratificación de Prieto, el funcionario señaló que todos los integrantes del INAH son libres de expresarse.

“Yo los quiero a todos y los desafíos son los que plantea la necesidad de que con un nuevo gobierno se renueven expectativas, se genere una nueva planeación que defina prioridades actualizadas y revisadas entre todos, el ejercicio de trabajar en colectivo una planeación para el horizonte seccional", aseveró.



Agregó que se quedará en el INAH “siempre que lo necesiten". "Si me necesitan en otra cosa, pues lo valoraré, evidentemente en algo que sepa hacer, y en algo que tenga capacidad de servir al país. Si en un momento dado puedo, también tengo muchas ganas de regresar a la docencia”, dijo.

Inauguran techumbre nueva

Prieto presentó la nueva techumbre de la Zona Arqueológica del Templo Mayor, la cual ya está abierta en su totalidad.

“Ahora, presentamos la conclusión de estas tareas y, por lo tanto, la reapertura total de la Zona Arqueológica de Templo Mayor, producto de ese esfuerzo compartido para cuidar este recinto sagrado que fue el corazón de México-Tenochtitlan”.

Y agregó: “Con la renovación de sus cubiertas, el sitio no solo ha mejorado físicamente, sino que ha recuperado su relevancia en la narrativa cultural del país y, sobre todo, de la Ciudad de México. La preservación de patrimonio no se limita a técnicas y métodos, también, implica comprender el significado que estos lugares tienen para las comunidades; la arqueología urbana, en el contexto del recinto sagrado tenochca, ha revelado la riqueza de nuestra historia”.

La titular del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, Loredana Montes López, reconoció el trabajo conjunto de los equipos especializados del gobierno capitalino y del INAH, particularmente del Museo del Templo Mayor, ya que la sustitución de las techumbres ­–que databan de la década de 1980— requirió una logística compleja en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad; indicó que los peatones disfrutarán a plenitud la Plaza Manuel Gamio e ingresarán a la zona arqueológica.

A su vez, la directora del Museo Templo Mayor (MTM), Patricia Ledesma Bouchan, abundó que, para no afectar los frágiles restos arqueológicos, el retiro de la vieja cubierta de la Etapa II exigió la coordinación de voluntades y especialidades. Muchas de las maniobras, explicó, se realizaron de manera artesanal, ya que la distancia entre el lugar donde se encuentran los adoratorios de Huitzilopochtli y Tláloc, y el arroyo vehicular, impidió que una grúa apoyara en el retiro de la techumbre, como sucedió en la Casa de las Águilas.

