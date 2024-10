Tras la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como la primera mujer en asumir la presidencia de México, varias escritoras mexicanas reflexionaron y expresaron su sentir en las redes sociales.

La poeta, María Rivera celebró su llegada al cargo por "las primeras mujeres feministas mexicanas, por Rosario Castellanos, hoy celebro". Horas antes, analizó el actuar del expresidente Andrés Manuel López Obrador: "Es un genio político: sale en el mismo coche modesto en el que llegó, con la gente abarrotada a su alrededor. Inédito e histórico. Ese es López Obrador".

"Gran día para las mujeres de este país. La imagen: la presidenta, las cadetes detrás. Pésimo día para el arte y la cultura: ni una palabra de parte de la nueva presidenta", fue el tercer mensaje de la escritora.

La narradora, Alma Delia Murillo celebró que México tenga por primera vez a una presidenta: " Se dice presidenta, con a. Es un sustantivo variable en razón de género. Presidenta, la primera de este país en 200 años. Más allá de filias y fobias, sí es histórico. Presidenta, esa letra A es lenguaje y símbolo, significa mucho y trasciende el infundado berrinche lingüístico".

Aunque no por esto dejó de lado su visión crítica en otra publicación: "Habló de la Guarda Nacional pero no de los miles de desaparecidos, mala señal".

La poeta, Sara Uribe, marcó con precisión su postura al respecto: "Uy, no, amistades, el presidencialismo no se me dio nunca, ni se me dará, como dijo don Teofilito. Cultos, a nadie. Ni a la poesía siquiera, manos".

La poeta, Carla Faesler, publicó una fotografía de la presidenta, durante su discurso junto a un "muy impresionante, felicidades".

El mensaje de la ensayista Tania Tagle se centró en la relevancia de que una mujer ocupe el cargo público más importante del país: "Yo: Lucas, es la primera vez en la historia que tenemos una mujer presidenta. Lucas: ¿te da nostalgia? Creo que sí, creo que esa es la palabra. Me da nostalgia por mis abuelas y por todas las que no lo vieron posible. Y me da nostalgia también por todo lo que este día no fue".

