La analista política y representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, Cecilia Soto, aseguró en su cuenta de Twitter que Patricia Stillman, la firmante del desplegado "En defensa de la libertad de expresión" y que ha causado controversia por su homónimo con la actriz estadounidense fallecida en 2004, está viva y es su amiga.

"Patricia Stillman está viva, celebra esta noche #ShanaTovah. Su cuenta en Twitter es @patsylina, es mi amiga, es abuela, bióloga y psicóloga. Dejen de alucinar. Las firmas son auténticas, como auténtica es la vocación autoritaria que se vive", escribió la ex legisladora y ex candidata presidencial.

Patricia Stillman está viva, celebra esta noche #ShanaTovah , su cuenta en twitter es @patsylina, es mi amiga, es abuela, bióloga y psicóloga. Dejen de alucinar. Las firmas son auténticas como auténtica es la vocación autoritaria que se vive. https://t.co/wc0s0OZM0Q — Cecilia Soto (@ceciliasotog) September 19, 2020

Ayer, EL UNIVERSAL informó que Stillman existe y que estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y que el doctor Francisco Valdés, uno de los responsables del desplegado, junto con Roger Bartra, explicó que la científica envió un correo electrónico para adherirse al desplegado.

EL UNIVERSAL hizo una revisión en la base de datos de la UNAM y, en efecto, Patricia Stillman, existe y no se trata de la actriz fallecida, sino de una científica.



Patricia Stillman obtuvo en el año 2000 su título de bióloga con la tesis "Reflexiones éticas y posibilidades ecosistémicas de la epistemiología científica sobre dos paradigmas: lineal y sistémico", su directora de tesis fue Michele Gold Morgan.

Tras la publicación del desplegado de los más de 650 escritores, artistas, intelectuales, periodistas y creadores, se difundieron dos nombres atribuidos a distintas personas. El primero fue el caricaturista Álvaro Fernández Ros, su nombre artístico "Ros", fue modificado por Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social.

La alteración fue aclarada por el propio ilustrador: "Me veo obligado a aclarar que ni me llamo Rosario Robles, ni resido en Santa Martha Acatitla", escribió en Twitter.

La segunda fue Patricia Stillman, homónima de la actriz fallecida en 2004.

