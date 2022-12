GUADALAJARA.- ¿Qué diablos estaba haciendo en México Lee Harvey Oswald, el tipo que mató al presidente John F. Kennedy?, ¿a qué vino dos semanas antes a nuestro país este exmarine norteamericano?, ¿vino realmente a conseguir una visa para ir a Cuba y desde allí volver a la Unión Soviética donde había vivido? A partir de esas preguntas y de una investigación que ha hecho de a pedacitos durante años, el escritor Enrique Berruga Felloy creó el thriller “El cazador de secretos” (Espasa, 202), quien bien podría haberse llamado “La conexión mexicana”, tal como afirmó el autor, ayer, durante la presentación de esta novela en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Es cierto que Oswald estuvo tres veces en la sección consular cubana y quien más lo trató fue Silvia Duran que aún vive; pero curiosamente hubo una serie de coincidencias en esas dos semanas que son fascinantes. Por ejemplo, el segundo de a bordo de la KGB estuvo en México al mismo tiempo que Oswald, un tipo que era el Encargado de la sección XIII de la KGB sobre asesinatos de líderes extranjeros y sabotaje. Una coincidencia. Otra, es la movilización de servicios de inteligencia que hubo de otros países, no sólo de los soviéticos sino de los propios Estados Unidos y de Cuba, de los castristas y anticastristas” señaló Berruga.

El escritor que junto Jorge G. Castañeda hablaron de la novela y particularmente de los hechos reales de la vida de Oswald a México, dos semanas antes de asesinar a Kennedy, el narrador dijo que sobre la conexión mexicana hay muy poca información.

“Como novelista, espía, investigador con lo que me encuentro es que empiezo a sacar las poquitas piezas de un rompecabezas muy complicado, y encuentro ciertas partes del rompecabezas, desde luego incompleto. Me gustaría completarlo algún día, lo mejor ahora que se reelija Trump

Lo que me encuentro son muchos pedacitos que más o menos van dando la idea de por dónde va la cosa. Pero hay muchos vacíos que solamente la literatura puede llenar, Entonces me puse a completar estos vacíos y es lo que hace un thriller, una novela, me pareció que haberlo escrito como un thriller era la forma”, afirmó Berruga Felloy.

Contó que para él fue una experiencia tremenda constatar que hubo una actitud del gobierno de Estado Unidos de no seguirle a pista al asunto. “Matan al presidente de EU, uno se imagina que la embajada de Estados Unidos en México estaba a mil por hora, buscando si había alguna conexión entre un individuo que acababa de asesinar al presidente de EU y que siete semanas antes acababa de estar en México,. Es muy difícil pensar en que no hubo una conexión entre una cosa y otra. Más allá de la anécdota de que vino a México por una visa”.

¿Cómo le hace un personaje?, ¿qué conexiones tenía antes de llegar aquí?, son cosas que llamaron mucho la atención y alrededor de eso nació la novela, que Jorge G. Castañeda, calificó como una gran historia con dos grandes personajes Valentín Guzmán, el protagonista y un personaje de ficción; y Fernando Gutiérrez Barrios, un personaje real que en esos tiempos era el director de la Dirección Federal de Seguridad en México.

“Si leen la novela verán que se trata de dos semanas en el mes de septiembre de 1963 cuando el asesino de Kennedy estuvo en la Ciudad de México, Todo esto que voy a contar son hechos muy comprobado, no es novelado, no nos chismes, no son rumores, no son conjeturas, son hechos comprobados el año que entra van a ser 60 años”, señaló Castañeda.

Quien cuenta que en una de las visitas del exmarine buscando obtener la visa a Cuba, Oswald se enoja mucho y grita “ah no me van a dar la visa, pues van a ver qué tan amigo soy yo de Fidel Castro. Voy a matar a Kennedy. Jorge G. Castañeda dice que esto es dos meses antes de que efectivamente mate a Kennedy.

“El enigma que sigue hoy, el misterio de qué pasó si los funcionarios de Cuba avisaron a La Habana ‘aquí hay un loco que dice que va a matar a Kennedy’, si los cubanos lo supieron o no lo supieron, si Fidel lo supo, si sabían los cubanos que había un loco, pero no cualquier loco, sino un marine que había vivido en la Unión soviética. No lo sabemos, lo que sabemos es que sí lo mató, No sabemos si solo. Pero no hay ninguna duda de que él lo mató”, afirmó Castañeda.

El ex diplomático agrega: “Oswald tuvo ese papel que describe Berruga en la investigación que realizan los norteamericanos y varios más, sobre los días de Oswald en México, Gutiérrez Barrios estaba encargado de la investigación de ¿ qué hizo Oswald en México?, pues pregúntenle a él que era el encargado de saber qué hacía todo mundo en México. Es una época muy interesante en la historia de México sobre un hecho fascinante de ¿qué diablos hacía en México el asesino de Kennedy dos meses antes de haber matado a Kennedy?”, concluyó.

