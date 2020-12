Fervor por la Virgen de Guadalupe y compras navideñas, en las fotos de la semana

Las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe marcaron uno de los puntos más importantes en estos días. Por primera vez en la historia reciente de la Ciudad de México, fue cerrada para evitar que millones de personas se dieran cita y se propagara el virus entre los peregrinos. Además, el furor por la temporada navideña continúa entre los capitalinos. Las calles lucen cada vez se ven más abarrotadas por la gente que está en busca de un producto en específico para la decoración de sus casas rumbo a la Nochebuena.

La capital del país se encuentra en alerta urgente, si bien no se estableció un color de semáforo para los siguientes días, las autoridades han hecho un llamado a permanecer en casa y salir sólo para cuestiones esenciales. En este contexto, los fotoperiodistas de EL UNIVERSAL documentan la fe guadalupana y la cotidianidad en las calles.

Aglomeraciones en el Centro Histórico, de Juan Boites - 5 de diciembre



Foto: Juan Boites/ EL UNIVERSAL

Nos mandaron a buscar romerías porque Claudia Sheinbaum anunció el viernes antepasado que ya no se pusieran y fuimos a ver si aún había. Fuimos al Centro, en donde cada vez es más complicado. Íbamos el camarógrafo, la reportera y yo. Nos dirigimos hacia esa parte de 20 de noviembre, viendo las calles hacia dentro, las transversales, había mucha gente. La reportera cada semana va al perímetro A del Centro y se sorprendió porque estaba terrible, peor que otros días. De pronto llegamos a la calle que está junto a la Suprema Corte y era un asunto exagerado. Seguimos caminando las calles transversales de 20 de noviembre y llegamos a Pino Suárez y era un tianguis, un exceso de gente. Eso nos habla de la realidad de la temporada, pareciera que la prioridad era adornar por la Navidad y no los cuidados para evitar el contagio. Durante semanas hemos documentado esta zona, ahora sí hemos visto un gran crecimiento en las aglomeraciones. Y ahí están los resultados, la Ciudad ya está en un gran problema.

Niños sin mascarilla visitan a la Virgen, de Juan Boites - 6 de diciembre



Foto: Juan Boites/ EL UNIVERSAL

Es una fotografía de la Basílica tomada el domingo pasado. Había estado pendiente de la información del templo, fui el domingo anterior a que pusieran filtros y que comenzara el operativo Basílica por parte de la alcaldía. Había demasiada gente, para muchas personas es muy importante llevar la Virgen y buscar la bendición de un cura. No se cuestionan las creencias, sino las medidas de higiene que tomamos ante la pandemia. Llevaban imágenes y agua para que les bendigan. Además, en la imagen se ve cómo está la situación de los niños porque como para ellos no hay cubrebocas KN95, o es difícil de conseguirlos, a quienes más se les ve sin mascarillas son a los niños.

Un peregrino rumbo a la Basílica, de Diego Prado - 8 de diciembre



Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

Esta foto la hicimos en el camino a Amecameca. Para mí representa el ímpetu y el fervor. Es la historia de dos hermanos que decidieron peregrinar hasta la Basílica. El camino es de cerca de tres días, son como 120 km, pero ellos tenían la meta de hacerlo en dos jornadas, con descansos como dos o tres horas. Sabían que estaban presionados por llegar a tiempo, por eso tenía prisa. Caminamos con ellos como 20 km, ya iban cansados, pero aun así continuaron. El que aparece en la foto se llama Genaro, es de Puebla, cruzaba por Amecameca cuando lo retraté; tuvieron que haber llegado hace un par de días. Genaro nos dijo que llevaba 10 años yendo a la Basílica, iba a dar gracias y a pedir salud para su familia, sobre todo para sus cuatro hijos. Él estuvo en Estados Unidos por unos años y lo deportaron. Hace todo por la familia y por fervor, siempre con mucha pasión.

La chica pay, una guerrera contra el Covid, de Berenice Fregoso - 8 de diciembre



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Es una foto que hace referencia a la imagen icónica de que las mujeres también podemos hacerlo. Es la historia de una microempresa de pasteles y por la pandemia está a punto de quebrar. Además, aumentaron a mitad de años los impuestos en las plataformas de comida y eso ha empeorado la situación para la muchacha que echó a andar su negocio. Ella dice que entiende su responsabilidad, pero que ha sentido que no puede competir con otras reposterías grandes que tienen más fuerza de producción. Me platicó lo que ha pasado para hacer sobrevivir su negocio y para mí es una guerrera, una empresaria que ha sido sobreviviente a la crisis del Covid y encima de todo ha sido autodidacta, es decir, ha aprendido sola porque le apasiona hacer pasteles. Después de oír su historia me inspiré en esa imagen icónica, aparte tiene sus tatuajes de postres, y dije, bueno, hagamos esa imagen de que puedes lograr lo que te propones.

Diableros trabajando, de Carlos Mejía - 9 de diciembre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

En el centro de la Ciudad de México las aglomeraciones han sido constantes en las últimas semanas, sobre todo ahora con el inicio de las ventas de temporada. Recorrí la zona y me llamó la atención el par de diableros que iban muy cargados por la calle de Pino Suárez. Era demasiada carga para un diablo y para una persona, creo que iban para una bodega o un negocio, es más fácil contratar a un diablero que a un coche, aparte esa carga no cabría dentro de un auto. La imagen es una suerte de homenaje a los diableros que siempre están en el trabajo, es una estampa de su vida cotidiana, algunos incluso del centro caminan rumbo a la terminal Tapo, que se encuentra a varios kilómetros de ahí.

QR, medida ignorada en el Metro, de Germán Espinosa - 9 de diciembre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Hicimos un recorrido por la línea 2 del Metro en donde empezaron a instalar los códigos QR para hacer los chequeos y para saber si se viajó con alguien que está enfermo o que es positivo a Covid-19. Lo que vimos es que la gente no sabe qué onda, ven el código, pero lo ignoran, las personas van en el metro con su dinámica, en su andar lógico personal. Los usuarios lo comenzaron a ver porque nos acercábamos a tomarle la foto, sólo así la gente medio se daba cuenta o nos preguntaban qué era. Sin embargo, nos encontramos con una persona que sí dijo que no lo iba a hacer por protección de sus datos o porque no le interesaba o llevaba sus prisas. Me pareció que no le ponen tanto interés a ese tema.

Familias con fe, de Germán Espinosa - 9 de diciembre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Fue tomada el último día que las personas pudieron ir a la Basílica antes del cierre. Es una familia que llegó ahí, estaban cansados, el niño más que nadie y se ve cómo se recostó, mientras su madre y su hermana oraban. Lo que más me llamó la atención fue el cansancio y el sentimiento con el que estaban orando, sobre todo la hija. Se nota cómo sí van con mucha fe, incluso llegan a llorar. La chica oraba mientras su mamá la consolaba. Fue la que más se conmovió en el atrio.

Un día antes del cierre de la Basílica, de Germán Espinosa - 9 de diciembre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Es una foto del mismo día, antes del cierre de la Basílica. Las personas entraban al atrio de rodillas y les decían que hasta allí, que no podían entrar así completamente, sino hasta donde les permitían. Ya se acercaban de rodillas, orando, para cumplir su manda. Dentro de todo lo que me gustó es que es su fe, su devoción. No es un señor joven, sino que está arriesgando su salud e integridad para cumplir su manda. Refleja la capacidad que tienen unas personas para creer en algo.

Un bello santuario con medidas sanitarias, Jorge Alvarado - 10 de diciembre



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

La imagen fue tomada en el municipio de Temascaltepec, en el santuario de la mariposa monarca. Algunos parques están cerrados en el Estado de México, así que fui al santuario para ver cómo estaba ante la temporada de la mariposa monarca. Llegamos y vimos que les estaban dando un curso a los ejidatarios sobre los protocolos de seguridad para recibir a los turistas. En la foto se ve a uno de ellos con las mariposas. Al igual que en todos lados, para entrar debes llevar tu cubrebocas, te dan gel, te ponen tapete para el calzado y te toman la temperatura. Lo que yo quería era una imagen en donde se viera un poco más a las mariposas. Es algo bonito, un poco restringido, pero algo bonito en medio de la pandemia.

Peregrino despistado, de Carlos Mejía - 10 de diciembre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Esa foto fue del primer día del cierre de la Basílica para evitar aglomeraciones y contagios de Covid, pero nunca falta alguien a quien no le llegó la información. Llegó este muchacho y quería visitar a la Virgen, pero observó un rato y se tuvo que regresar. Llevaba una casa de campaña, creo que estaba dispuesto a esperar lo necesario para ver a la Guadalupana. Me quedé haciendo otras fotos. Estuvimos cerca de tres horas y sólo lo encontramos a él, pero luego de un rato pasaron otras personas. Vieron cerrado y se fueron, no hicieron nada por intentar entrar. Había más prensa y policías que peregrinos despistados.

FJB