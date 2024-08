Este viernes falleció Olivia Revueltas (Ciudad de México, 1951-2024), cuyo talento musical le dio mérito propio al ser una destacada pianista de jazz y compositora, además de ser hija del escritor José Revueltas.

Olivia Revueltas murió a las 11:11 de la mañana. La noticia fue comunicada por sus hijos Julio y Vina Sophia a través de Facebook. La pianista ya había estado hospitalizada días antes.

Tras darse a conocer la noticia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció que el próximo 14 de agosto se le rendirá homenaje a Olivia Revueltas en la Sala M. Ponce, en el Palacio de Bellas Artes.

“Lamentamos el sensible deceso de la compositora Olivia Revueltas, considerada como una de las pioneras del jazz, además de ser reconocida por su trayectoria artística como pianista que ha enriquecido el acervo de la música de México”, publicó el INBAL en redes sociales.

Su hijo Julio Revueltas compartió una semblanza sobre la larga trayectoria de la compositora, en el que destaca momentos como la creación del ciclo "JAZZ de 5 a 7" en la Casa del Lago, que duró siete años y logró “el registro sonoro de las figuras más importantes del jazz mexicano de la época”. Así como la huelga de hambre que realizó la pianista durante 10 día en el Zócalo capitalino, como gesto de solidaridad con campesinos indígenas a quienes se les había despojado sus tierras. El activismo de Revueltas logró que hubiera una audiencia con el presidente Miguel de la Madrid, pero también hizo que se autoexiliara a Estados Unidos donde residió por 25 años, hasta 2013 que regresó al país. También formó la primera "Orquesta mexicana de jazz".

Como pianista, Revueltas se presentó en escenarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Sala Nezahualcóyotl; en la Universidad Autónoma Metropolitana y del Instituto Politécnico Nacional. “Sería casi imposible mencionar todos escenarios en donde Olivia se presentó”, afirma su hijo.

En Estados Unidos se presentó en University of Texas at San Antonio U.T.S.A , Trinity University, San Antonio College, The MacNay Art Museum, The Witte Museum, The San Antonio Museum of Art, The Carver Community Cultural Center, The Mexican Cultural Institute y The Alamo Concerts auspiciado por National Public Radio.

Grabó discos como “Round About Midnight in L.A.” –“con la participación del legendario baterista de la historia del Jazz: Billy Higgins y el contrabajista Roberto Miranda”, agrega su hijo–, “Angel of Scissors” y “The Alamo Concert”. Fue homenajeada en recintos como Palacio de Las Bellas Artes, El Teatro De La Ciudad Esperanza Iris y recibió galardones como el "Mérito en las Artes" en la asamblea legislativa de la CDMX y la medalla "Leona Vicario".