El 13 de junio se cumplieron 80 años del desembarco del Sinaia en Veracruz. El barco transportaba personas de origen español que buscaban asilo político. Así como el Sinaia hubo otros barcos, como el Maxique, el Ipanema o el Flandre.

Los pasajeros de todas esas naves se desplazaron hacia diferentes partes del país, uno de esos puntos fue la Ciudad de México, donde se conformó el Barrio Español, espacio que se distribuye por 24 calles y nueve intersecciones que en total suman 17 kilometros cuadrados, en el Centro de la capital.

Sin embargo, de las 24 calles, resalta una: Calle López, porque es la única que no tiene el nombre de personajes históricos como Juárez, o bien, eventos como el Porfiriato, la Reforma o la Independencia.

Sergio de Miguel Agüero, hijo de Alfonso de Miguel Martorel y Ana María Agüero Allú —refugiados españoles—, emprendió la búsqueda sobre el origen de la Calle López. El resultado de la investigación conforma el libro Calle López. Barrio español, publicado por el Ateneo Español de México.

“Todas las calles (del Barrio español) hablan de héroes o eventos, pero qué sucede con la Calle López. Esta calle ya estaba trazada en la época prehispánica, por ahí pasaban todas las acequias (canales que conducen agua). La referencia más certera que he encontrado es que en 1793 ya existía un mapa donde aparece la Calle López”, comenta en entrevista el autor.

En el libro, Sergio De Miguel Agüero incluyó los nombre de los personajes que dan nombre a las calles del Barrio español, pero al indagar, se dio cuenta que no existe una certeza sobre el origen de López.

“Nadie sabe quién es López, no existe una descripción. Me aboqué a tratar de encontrar las propuestas que hay en la mesa y existen cuatro nociones. Dos de ellas, dada la antigüedad no pueden ser factibles, pero existen dos que sí. Una de ellas, que es por la que más me inclino, pero es algo que tendrá que descubrir el lector”, señala.

Al investigar, De Miguel encontró una crónica en la que se describe a la Calle López como una vialidad que llegó a tener 6.5 metros de ancho. Aunado a ello, encontró otro posible origen del nombre de la calle y que pudiera ser estar relacionado con la madre del militar Ignacio López Rayón.

Como parte de su investigación, Sergio de Miguel encontró que la Calle López está rodeada de cuatro mercados: el de frutas y legumbres, el de las carnes y embutidos, el de las flores y el de las artesanías.

“Esto es elemento importante porque los españoles son de buen comer”, dice.

Además, el autor reflexiona sobre lo que se ha investigado sobre el Exilio Republicano Español y sostiene que, por lo general, cuando se habla de este acontecimiento histórico “se avocan a una cosa: lo relacionado con élite intelectual y política. Sin embargo, como parte del exilio también llegaron profesionistas, así como gente agraria”.