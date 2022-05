A escena, un clásico de Ionesco sobre la desolación

En 2019, Esto no es una obra de Ionesco ganó el premio del Festival Internacional de Teatro Universitario. Su temporada en Un Teatro, Alternativa Escénica se detuvo debido a la pandemia. El 27 de abril retomó funciones en El Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

Dirigida por Andrea L. De Aragón, Osmar J. Urbina y Salomón Mondragón, Esto no es una obra de Ionesco es una adaptación de “El rinoceronte”, cuento del dramaturgo franco-francés. Fue adaptada por L. De Aragón y, en palabras del codirector Mondragón, es “una historia confusa y extraña. Existe también una pieza de Eugène Ionesco llamada El rinoceronte. Para esta representación partimos del cuento, por lo que no podíamos utilizar otra vez ese nombre”.

La obra aborda el dilema existencial de El Sujeto, el personaje principal, que ve cómo todos en su entorno se convierten en rinocerontes. Él no puede transformarse porque no está seguro de que sea la mejor decisión. “Hay un sentimiento de soledad, de desolación existencial. Por más que se encuentra rodeado no deja de sentirse solo”, dijo Mondragón.

Los rinocerontes los representa un grupo de bailarines que utiliza cuernos y patas de acero en tamaño real. En cada coreografía se incluyen más bailarines hasta que el ensamble entero se convierte en un solo rinoceronte.

Con la escenografía minimalista: paraguas, teléfonos antiguos, barajas, botellas de alcohol y bancos de madera, buscan que “el público conciba la obra como un sueño. Pero no es un sueño nocturno, sino una especie de ensoñación diurna. Una ensoñación de cosas que te quitan la tranquilidad en el día y te hacen fantasear” dice la actriz Helena Aparicio.

Funciones hasta el 15 de junio, los miércoles, 20 horas, en el Foro La Gruta.