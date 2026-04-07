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La , , señaló que la no correrá peligro de quedar fuera del país ni de ser adquirida por alguna institución extranjera.

En entrevista con Guillermo Osorno y transmitida por Canal 22, la funcionaria detalló que la colección pertenece hoy a la, luego de ser adquirida a Robert Littman, legatario del acervo, del cual.

“La colección está hoy en manos de mexicanos que han registrado las obras Monumento Artístico ante el INBAL, acreditando plenamente su personalidad y la venta legal”, refirió De La Paz.

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Y apuntó que las 30 piezas con declaratoria artística tienen la certeza de volver al país, y que no serán vendidas cuando se encuentren en el extranjero. “Si hubiera dudas sobre cualquiera de estos aspectos, no la exhibiríamos públicamente. El sustento legal nos permite con toda tranquilidad que estas obras sean disfrutadas por el pueblo de México”, explicó.

Asimismo, subrayó que el papel del Banco Santander es de gestión del acervo, no de adquisición. “Es un acuerdo de gestión de la colección. Tú eres un coleccionista privado, pero no necesariamente vas a contratar a las 25 personas que una colección de este calibre requiere”.

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De la Paz también abordó la temporalidad de la colección fuera de México. Detalló que, si bien es de cinco años, eso no quiere decir que sea el tiempo que permanezca en el extranjero.

“La temporalidad del convenio es de 5 años, pero eso no quiere decir que la colección va a estar fuera 5 años. El máximo periodo permitido por la ley será de 2 años fuera”, señaló.

Y dijo que es importante que las piezas viajen al extranjero para que alcancen más públicos. “Es muy importante que estas piezas viajen porque permiten que distintos públicos pongan en valor el arte mexicano. Siempre bajo las condiciones óptimas y supervisión”, refirió.

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melc

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