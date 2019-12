Enrique Alfaro y Raúl Padilla reprochan en la FIL la política de la 4t

Durante la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente de la Feria, Raúl Padilla, hicieron una crítica a la política cultural y en general a la 4T.

El gobernador envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador: "Lo nacional se construye desde lo local. No más silencio, no más cabezas agachadas. Eso no le sirve a México, ese no es el espíritu de la FIL. Diálogo franco y respetuoso, sometimiento jamás".

En el arranque del encuentro librero -que inició este sábado y concluirá el 8 de diciembre- estuvo Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, quien presidió el evento de apertura.

Durante el evento, Raúl Padilla pidió ir más allá de la cultura comunitaria y la distribución de libros para "permitir la articulación de la política cultural federal desde una visión panorámica y estratégica que favorezca la economía creativa". Del mismo modo criticó el recorte al presupuesto a la educación, en particular a las universidades; así como a la cultura y los apoyos a creadores.



En su discurso, la secretaria Frausto solo le respondió con un "gracias a Raúl Padilla", y reiteró el objetivo de la actual administración que es llevar la cultura a los más pobres.