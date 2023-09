El actor Juan Manuel Bernal consideró que sus más de cuatro décadas de trayectoria le dan el privilegio y el derecho, de estar con un elenco como el de la puesta en escena Consentimiento.

“Me considero un actor privilegiado y también afortunado, pero también creo que eso se gana, ha sido un trabajo de 40 años en esto, lo que me da el derecho a decidir con quién trabajar y que obras hacer”, expresó Juan Manuel Bernal, quien la noche de ayer tuvo la función de estreno de la obra "Consentimiento", en el Teatro Helénico.

Acompañado en escena por actores de la talla de Marina de Tavira, Arturo Barba, Daniela Schmidt, Alfonso Borbolla, Adriana Llabrés y Jana Raluy, el actor de películas como "Obediencia perfecta" (2014) y "Chicogrande" (2010), regaló al público una historia intensa y con giros inesperados en su trama, donde el concepto de justicia fue cuestionado.

“Me gustan los textos inteligentes, brillantes, los autores que te espejean, que te conmueven y que te sacan de tu centro”, destacó.

Juan Manuel explicó que Max, el personaje que interpreta, es un abogado que deja corromperse por el sistema y que por su falta de interés la víctima de un caso de violación no recibió justicia; es el claro ejemplo de lo que es inmoral.

“Fue ponerme a disposición de un personaje agridulce y desagradable, para encontrarle su humanidad, ese es el reto que me encanta, encontrarle a estos personajes retorcidos y fuertes su humanidad para que no se queden en una caricatura de la maldad”, expresó Bernal.

Alfonso Borbolla, quien también forma parte del elenco, señaló que el compartir el escenario con actores como los que conforman el elenco de "Consentimiento" no es cualquier cosa.

“Trabajar con estos actores que arriba del escenario son unos monstruos, pero abajo son generosos, fue fantástico y enriquecedor. Me regalaron el proceso más noble, más fluido, más amoroso que he tenido. En la función de antier que fue la primera con público, no podía creer que no estaba nada nervioso, porque hay escucha y cariño, algo que nos ayuda a comunicar este texto que es tremendo”, dijo Borbolla.

También señaló que a pesar de ser grandes nombres, no sólo en el mundo del teatro y el cine, no hay egos que impidan una sana dinámica dentro de la compañía.

“Considero que sí estoy pasando un buen momento en mi carrera, por ejemplo, no supe ni cómo llegué a este montaje porque si bien he hecho mucho teatro y televisión, éste no es el tipo de textos para los que me invitan, ni el círculo de actores al que normalmente pertenezco, espero estar a la altura”, señaló Borbolla.

Al final de la función el director Enrique Singer, explicó que Consentimiento es un proyecto que tenía tres años gestándose, pero fue gracias al estímulo fiscal de Efiartes; además Marina de Tavira señaló que esta temporada, que terminará el 1 de octubre, estará dedicada al escenógrafo e iluminador Alejandro Luna, padre del actor Diego Luna, que falleció en diciembre del año pasado.

En este estreno se tuvo como invitados a importantes figuras del espectáculo, como Arcelia Ramírez, Martín Altomaro, Mónica Huarte, Nailea Norvid, Gaby de la Garza, Luis de Tavira, Osvaldo Benavides, por mencionar algunos.



