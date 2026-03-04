El escritor y columnista de EL UNIVERSAL, Élmer Mendoza, recibirá el IX Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, galardón que entrega la Universidad de Guanajuato, y con el que se reconoce su trayectoria dentro del género de novela negra, informó la institución en un boletín de prensa.

El reconocimiento será entregado como parte de la ceremonia de inauguración de la 68 Feria Internacional del Libro de la UG (FILUG), que se celebrarpa el próximo 19 de marzo en el Patio del Antiguo Colegio Jesuita de la Santísima Trinidad, anexo al Edificio Central de esta Casa de Estudios.

La selección de la persona ganadora para la edición 2026 de este premio estuvo a cargo de tres especialistas en novela negra: la Dra. Ainhoa Vásquez Mejías, el Mtro. Carlos René Padilla Díaz y el Dr. Felipe Oliver Fuentes Kraffczyk, minuciosos lectores de dicho género y con una destacada trayectoria académica.

Lee también "Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

En unanimidad, el jurado concluyó que la clave de la propuesta literaria de Élmer Mendoza es la creación de un universo narrativo que no se rige por el estereotipo de las literaturas anglosajonas, sino que ha ampliado el horizonte de la literatura mexicana contemporánea y ha contribuido decisivamente a legitimar el género negro como un espacio de reflexión crítica y estética.

Recientemente, Mendoza conversó con esta casa editorial por su más reciente libro, La sirena y el jubilado, en el que aborda la violencia contra las mujeres en México, además de asegurar que vivimos tiempos de mucho oscurantismo.

“En la medida en que la violencia afecta nuestra vida, afecta el lenguaje, afecta las formas de comunicación, el cómo hablamos, de qué no hablamos y qué debemos decir con gestos. Antes de la pandemia yo comencé esta historia, luego de que en El Colegio de Sinaloa dedicamos un ciclo sobre las problemáticas que enfrentan las mujeres. Y a mí me impactó mucho el dato que manejaron ahí de que se estaban asesinando a casi 10 mujeres al día. Eso me dolió y dije “¿Qué es esto?, ¿qué ha pasado?”, reflexiona el escritor.

El escritor también reflexionó sobre el partido que tiene el poder en México actualmente.

“Cuando era joven ser político no era opción porque el partido que gobernaba era muy corrupto. Y lo que ha pasado con las derivaciones de algunos políticos de izquierda despertó interés, pero no lo han conseguido. Los políticos se preocupan más por hacer todos los acomodos políticos y sus reformas que resolver los problemas urgentes como es el asesinato de mujeres”, dijo el novelista.

**Con información de Yanet Aguilar Sosa**

Lee también Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza