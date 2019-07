Elisa Carrillo baila y devela unas zapatillas autografiadas en el Salón "Los Ángeles"

La noche de este domingo fue distinta a las tradicionales noches de baile en el Salón Los Ángeles. En lugar de los zapatos de charol y las zapatillas de tiras y lentejuela, un par de zapatillas de ballet se convirtieron, por un momento, en las protagonistas del salón de baile cuyo slogan reza: “Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México”, hasta ese salón llegó Elisa Carrillo, que es considerada la mejor bailarina de mundo.



Al ritmo de la Orquesta Internacional, Elisa Carrillo, primera bailarina del Stuttgart Ballet de Alemania, arribó al salón de baile para develar las zapatillas autografiadas que regaló al Salón Los Ángeles para conmemorar la clase magistral de ballet que dio el año pasado (aa de enero de 2018) con el fin de recaudar fondos para la reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos de septiembre de 2017.



La primera mexicana en ganar el Benois de la Dance 2019, aseguró, “Para mí es un gran honor, un gran gusto, poder estar aquí. Yo bailo, bailo danza clásica pero esta música ha sido parte de mi vida desde muy pequeña”.



Acompañada de su esposo, el también bailarín, Mikhail Kaniskin, y de su madre, Elisa Cabrera, Elisa Carrillo, dijo que no es experta en los bailes populares pero los disfruta mucho. “No hay nada más bello que mover el cuerpo. Expresarse. Este lugar es muy importante para nuestro país porque sé que uno saca toda esa alegría lleva dentro, al bailar”, afirmó en su breve discurso antes de develar el par de zapatillas de ballet que decorarán el Salón Los Ángeles.



Invitada por Miguel Nieto, dueño del salón de baile, la noche de este domingo Elisa Carrillo fue invitada principal del salón de baile, y no sólo subió al escenario para la develación, se quedó allí acompañando a la Orquesta Internacional y bailó parte de la coreografía. Ya luego, bajó del escenario para bailar con varios cumbias y sones con algunos de los bailarines que cada martes y domingo llegan hasta el salón Los Ángeles.



Elisa Carrillo agradeció a los asistentes y a los anfitriones y les dijo: “deseo que siga siempre vivo el Salón Los Ángeles y eso es posible gracias a ustedes; gracias por estar aquí en un lugar tan especial para mi querido México y de verdad que es un honor”, señaló.

Por su parte, Miguel Nieto, al presentar a Elisa Carrillo dijo que le encantan los bailes populares, la danza, la cumbia, “todo lo que nosotros celebramos aquí cada martes y cada domingo” y recordó que el año pasado luego de dar una clase de ballet, Elisa les dejó unas zapatillas y “entonces esas zapatillas van a formar parte de la decoración del Salón Los Ángeles y se quedaran aquí mientras el salón sobreviva”.

Reconoció que la historia de Elisa Carrillo es una verdadera historia de triunfo, forjada a través del trabajo, de la dedicación y el esfuerzo, “es un ejemplo a seguir por todas las juventudes mexicanas”.



Tras la develación de las zapatillas, Miguel Nieto leyó el mensaje que Elisa Carrillo escribió en el Libro histórico del Salón que fue fundado en 1937: “Con todo mi cariño para el Salón Los Ángeles. Que alegría saber que en mi querido México tenemos un lugar en el cual, las personas pueden sacar, en cada movimiento, lo más bello y profundo de su alma. Bailar nos hace volar, nos hace sonreírle a la vida. Gracias por permitirme ser parte de su historia, gracias por este lugar tan emblemático, donde la gente brilla y es feliz. Elisa Carrillo Cabrera”