Elena Poniatowska dice que el presidente fue un niño descalzo y por eso refleja su amor por los indígenas

La escritora y periodista Elena Poniatowska fue la encargada de cerrar el Hay Festival Digital Querétaro 2020 y lo hizo a través de una entrevista grabada en la que le preguntaron de educación, cultura y medio ambiente, pero también de las culturas originarias, y aprovechó para decir que ahorita tenemos un presidente que todo el tiempo se dedica a los indígenas y los ha privilegiado.

“Un poco yo creo con el enojo o el rechazo de intelectuales, de casas de cultura e instancias culturales que ya no reciben el dinero que recibían antes porque todo está destinado a los pueblos originarios, a las culturas originarias. Eso también es importante, creo que la indiferencia tan enorme que ha habido hacia los indígenas y el racismo en México es muy extraño porque somos racistas en contra de nosotros mismos”, señaló en un video de menos de 16 minutos.

Elena Poniatowska afirmo que hay un interés enorme del gobierno actual “por una clase social que siempre estuvo abandonada y maltratada. Que siempre estuvo al servicio de los blancos, pero que sí recibió apoyo y reconocimiento de gente como Miguel León Portilla, el padre José María Garibay y Eduardo Matos Moctezuma”.

La escritora dijo que el presidente fue un niño descalzo que vivió en Tabasco al lado del agua, que no fue un niño privilegiado para nada y que entonces todo eso se refleja en su amor a los indios, a los indígenas y a los que han sido totalmente abandonados, y concluyó: “finalmente, sí es cierto que son los dueños de México”.

Poniatowska habló también de cómo los mexicanos han acatado la pandemia, dijo que el mexicano es menos obediente que los europeos en el uso del cubrebocas y la sana distancia, medidas básicas durante la pandemia, “el mexicano, tiene mucha tendencia a la libertad o mucho afán libertario, entonces si se ven en las calles a mucha gente con tapabocas, pero también muchos otros que no lo traen; así que no hay la gran obediencia que hubo en Europa porque tampoco hay un enorme miedo a la muerte”, y citó la letra de “Caminos de Guanajuato”.

La autora de “Hasta no verte Jesús mío” aseguró que ella sigue escribiendo y haciendo periodismo. “Yo soy una periodista”, dijo y luego ante una pregunta sobre su libro “La noche de Tlatelolco”, Poniatowska afirmó:

“Es muy fácil para mí que se acerque alguien y me cuente, incluso cuando salgo a la calle siempre hay alguien que me busca para contarme algo, soy un reservatorio, soy recepcionista de muchísimas historias, de muchísimas tristezas y de muchas alegrías. Se oye cursi pero así es. Así he sido periodista, pero siempre me remiten a tragedia de la masacre del 2 de octubre, de los estudiantes, pero he escrito otros libros y sigo haciendo periodismo y espero seguir escribiendo 20 años más, aunque ya tengo 88”, señaló.