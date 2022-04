“El Tren Maya es un proyecto neoliberal. Se han hecho consultas patito”: Daniel Giménez Cacho

El actor Daniel Giménez Cacho definió al Tren Maya como un proyecto neoliberal, para el que no se han tomado en cuenta a las comunidades, pues en realidad sólo se han hecho “consultas patito” y aseguró que en la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no hay una política cultural “sólida”, porque es un tema que no le interesa al titular del Ejecutivo.

“Yo, personalmente, me parece (el Tren Maya) un proyecto neoliberal, por como está pensado, por la la no inclusión de las comunidades. Hay un mensaje desde arriba de ‘tú lo que necesitas es esto y te voy a dar esto’, eso es completamente autoritario e impositivo, no se ha escuchado a las comunidades. Se han hecho unas consultas absolutamente patito. No se han hecho consultas como se deben de hacer, porque hay normas para hacerlas”, declaró el actor.

Giménez Cacho estuvo como invitado en el programa De todos modos… John te llamas, conducido por John Ackerman, simpatizante de la Cuarta Transformación que intentó disuadir al actor con que se ha dicho que la propiedad de los hoteles que se construyan por el Tren Maya serán de las comunidades.

Leer también: “Se tomó personal lo del Tren Maya”; Derbez tras críticas de AMLO

“¿Cuántas veces has oído eso? Yo las he oído toda la vida, toda la vida han dicho y prometido que tendrán y tendrán y yo lo veo igualito. No tengo bases para creerlo, porque en mi experiencia siempre se ha abusado de las comunidades”, atajó Giménez Cacho, e insistió que a las comunidades se les está imponiendo un “modelo neoliberal”.

Señaló que sí apoya los cambios y “muchos de los principios” de la 4T, “pero no le veo que sea de izquierda” y expresó sus críticas hacia la revocación de mandato, porque se trata de “una inquietud de él (el Presidente). Él ha empujado esto. El espíritu de esto no viene de la ciudadanía".

En cuanto a la reforma energética, el actor dijo que comparte “el corazón” de esa iniciativa; sin embargo, reprobó el discurso del Presidente quien ha afirmado que serán traidores a la Patria aquellos que voten contra su proyecto.

“Así es su método, como con esta urgencia en la que no hay tiempo de dirimir y escuchar, porque la batalla está en el momento y hay que ir, después se discute, pero ese ‘después’ nunca llega”.

Daniel Giménez Cacho también mencionó que en México la “cultura es un fenómeno grande, diverso, muy desorganizado en cuanto a política pública se refiere. Seguimos siendo víctimas de recorte presupuestal, no se acaba de entender que la cultura es una herramienta de transformación, pero a pesar de eso, México es un país que vive con la cultura, y local y comunitariamente resiste”.

Leer también: Gabriela Ortiz: "Mi ingreso a el Colegio Nacional dará más visibilidad a las mujeres"

Ese sector que encabeza Alejandra Frausto desde la Secretaría de Cultura también fue descrito por el actor como algo que no tiene un proyecto sólido ni serio y describió al Presidente como una persona desinteresada en lo relacionado con la cultura.

“Lo que yo he visto es recortes de presupuesto y también mucha demagogia, destruir lo anterior sin acabar de proponer algo. Estamos en la política pública en cultura extraviados, no hay un proyecto sólido ni serio. No es un interés de nuestro presidente. Nunca lo ha sido, no lo conoce (el interés por la cultura), no lo usa, no lo goza, él no va al teatro. Cuando fue jefe de gobierno le quitó todo el presupuesto a la que se estaba gestando como Secretaría de Cultura. Él no ha entendido que la cultura es una herramienta de transformación, para él la cultura es como el ocio, ir al cine, llevarles un concierto a no sé dónde, o que todo mundo tenga acceso para ver a Eugenia León o Regina Orozco”, indicó.

Asimismo, el actor Daniel Giménez Cacho habló de sus proyectos, uno de ellos es su participación en Network, obra que se presenta en el Teatro de los Insurgentes.