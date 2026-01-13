“El oficio se fue perdiendo un poco, pero en los últimos años, después de los borrados que hubo, el rótulo volvió a tener un lugar importante. La exposición trata sobre volver a mostrar el oficio, el trabajo de los grandes maestros rotulistas y que se conozca lo que están haciendo”, dice Luis Miguel León, director de la Galería José María Velasco (Peralvillo 55, Morelos), donde se exhibe Los rótulos no deben morir.

El motor del proyecto fue el contacto con rotulistas como Isaías Salgado; se barajaba la idea de organizar una muestra, cuenta León: “Ahí empezamos a trabajar y hablamos. La exposición está dividida en cinco núcleos, donde no sólo nos quedamos con el trabajo de Isaías como rotulista del barrio, sino que hablamos del rótulo, desde sus inicios, como una de las imágenes más importantes de las pulquerías de la Ciudad de México”.

Luego se unieron Rechida, Red Chilanga en Defensa del Arte, con asesoría del historiador de arte Aldo Solano y Quetzalcóatl Molina, promotor y curador del rótulo.

El primer núcleo se llama Pulques Finos y aborda los primeros rótulos, aquellos que sirvieron para promocionar y darle imagen a las pulquerías. “En el Porfiriato hubo un intento de borrarlos y desaparecer las grandes imágenes de las pulcatas del México antiguo”.

La mirada de grandes fotógrafos nacionales se exhibe en el segundo núcleo: Tina Modotti, Graciela Iturbide, Paulina Lavista, Yolanda Andrade y los hermanos Mayo. “Tenemos esta vista con ellos haciendo un recuento, que no es más un recuento de la propia ciudad”, dice el director quien invita a ver cómo en todo ese material se ven los edificios con sus anuncios y las grandes bardas pintadas. Un buen ejemplo es una fotografía de Yolanda Andrade: una reproducción de la Gioconda junto a la palabra rótulos.

El tercer núcleo trata sobre Tepito y sus muros que siempre han hablado. En este núcleo se muestra el trabajo de Salgado como rotulista del barrio. La última parte aborda el rótulo contemporáneo y el momento reciente en que se dio el borrado.

Uno de los principales objetivos de Los rótulos no deben morir es explorar el cambio de estafeta entre los maestros de antaño y las nuevas generaciones. “Entre los grandes rotulistas está el maestro Martín, que sigue en la calle Perú, que estuvo llena de espacios para rotular y donde ya nada más queda él. Es uno de los principales, aparte de que te cuenta toda la historia de cómo fue el rótulo, cómo lo vivió, cómo esa calle se fue transformando y desapareciendo. También está Isaías Salgado y Rótulos Bautista, que ha tenido un boom y participado en lugares más comerciales. Hasta llegar a las nuevas generaciones. Hay muchas chicas que están trabajando el tema del rótulo. Las mujeres se empezaron a meter al oficio y ahora les está interesando mucho”.

La muestra se enmarca en la reapertura de la Galería José María Velasco, tras un cierre qué duró tres meses y que se aprovechó para remodelar el espacio. “Se hizo un cambio importante. Con 74 años de existencia en el barrio, sí hay que darle mantenimiento continuo. En esta remodelación hicimos cambio de piso, pintura de techumbres, reacondicionamiento para una nueva área de exhibición. En ese espacio, desde 2005, hay un mural de Daniel Manrique —gran artista del barrio conocido por Tepito Arte Acá— que pusimos a dialogar con un nuevo mural que ya teníamos fijo en la galería”.

La exposición puede verse hasta el 16 de abril. Entrada libre.