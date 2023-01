El peruano Gustavo Rodríguez gana Premio Alfaguara de Novela 2023 por "Cien cuyes"

El escritor, periodista y publicista peruano Gustavo Rodríguez es el ganador, por mayoría, del Premio Alfaguara de Novela 2023 por su obra "Cien cuyes", una novela que explora el universo de la vejez, una novela tragicómica, que fue elegida entre 706 manuscritos procedentes de España, Latinoamérica y Estados Unidos que se presentaron al concurso.



“Es una novela tragicómica situada en la Lima de hoy que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo, somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor, paradoja que Gustavo Rodríguez maneja con destreza y humor. Un libro conmovedor, cuyos protagonistas son cuidados y defienden la dignidad hasta las últimas consecuencias”, señaló Claudia Piñeiro al leer el Acta del Jurado.

Piñeiro celebró que este premio vaya para Perú un país que enfrenta hoy “un paro nacional y una marcha de cientos y cientos de mujeres y hombres hacia la capital pidiendo derechos y democracia”.

Al ser enlazado por el jurado reunido en Madrid, Gustavo Rodríguez, desde Perú, dijo en primer lugar que el título de obra ganadora “Cien cuyes” le permite hoy “hablar del día especialmente difícil que está viviendo hoy mi país y Lima, mi ciudad. Miles de ciudadanos de regiones apartadas de la capital están viniendo a protestar por lo que consideran una vida de inequidad y ninguneo, hartos de políticos y poderosos que solo ven sus propios intereses", dijo el escritor y periodista.

Rodríguez dijo que el cuy es un roedor que ha sido durante milenios dela dieta de habitantes de este territorio que hoy llamamos Perú, “por eso me alegra que mi título ayude, un poquito, al menos a visibilizar fuera del Perú, una gran cultura. La división clasista entre occidente y lo originario es la gran tragedia de mi país y de casi todos los países de Latinoamérica, que la literatura sirva para ir cerrando esa grieta, tal como lo hacen los artistas japoneses con el oro”.



Aseguró que en la actualidad hay una polarización extra política que no es privativa de Perú, que está en gran parte de América, y no sabe cuál será la salida; “la principal salida, a largo plazo, es considerar al otro al mismo nivel y empezar a hablar con ese otro al mismo nivel, pues mientras no se haga no se logrará avanzar”, señaló el escritor al abundar sobre la situación actual de su país.

También de su novela, aseguró Rodríguez que es un “homenaje a la dignidad del padre de su novia”, lo dijo ante el jurado que en esta vigésimo sexta edición estuvo integrado por la escritora Claudia Piñeiro, como presidenta, el periodista y escritor Javier Rodríguez Marcos, la editora y traductora Carolina Orloff, el librero de Letras Corsarias, en Salamanca, Rafael Arias García, el escritor Juan Tallón y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz, pero sin voto).

Juan Tallón, miembro del jurado celebró el tema de la novela ganadora, pues dijo que “nos has puesto delante de los ojos algo que no vemos, el problema de la edad, de las sociedades longevas” y aseguró que situar esa problemática en una novela es todo un acierto.

La obra galardonada se publicará el 23 marzo en todos los países de habla hispana y el escritor recibirá 175 mil dólares y una escultura de Martín Chirino.

En esta edición dirigida a premiar novelas inéditas escritas en español, llegaron a concurso 706 obras, de los cuales 296 manuscritos fueron procedentes de España, 112 de Argentina, 99 de México, 81 de Colombia, 43 de Estados Unidos, 28 de Chile, 27 de Perú y 20 de Uruguay.