Para la dramaturga Sara Pinet, el "no monstruo" alude a aquello de lo que no se habla, aquello que nadie le revela al otro, algo secreto que aparenta no estar al alcance de todos. Se trata de algo oculto, al interior de una familia o un grupo de amigos, continúa; algo que, por cierta razón, no todo mundo puede saber. En su obra “Un no monstruo que no vuela”, por la que ganó el XXII Premio SGAE de Teatro Infantil 2021 en Madrid, esto se representa a través de un personaje y la historia de una niña que un día descubre que su madre trae algo que atina a nombrar, por las pocas explicaciones que recibe, como un "no monstruo". La madre lo llevó a vivir a la casa, lo encerró en el cuarto del fondo y nunca volvió a tocar el tema.

"Hay algo raro en su casa, una energía y ella piensa que tiene que ayudar a su mamá contra ese ser que está ahí y que cambió toda la dinámica familiar. Entonces, empieza una aventura con su mejor amiga para descubrir quién es el ser", abunda Pinet.

A lo largo del viaje de descubrimiento que emprende la niña, de ese ir al cuarto del fondo y descubrir quién es el "no monstruo", venciendo todos sus miedos, se da cuenta de una historia familiar desconocida para ella. La niña, su mejor amiga y el "no monstruo", le hablan al público sobre la importancia de la comunicación y el respeto a la autenticidad de cada persona.

"El anhelo era hablar sobre la autenticidad. Es un tema que está tan presente, fuerte y expansivo en los niños. A mí misma me pareció complejo y lejano, por lo que me di a la tarea de explorar cómo podemos empezar a perder esa autenticidad y hacer esa exploración libre de quiénes somos, cómo somos, qué sentimos, cómo lo expresamos. En ese momento me generaba mucho ruido cómo nos manejamos como adultos en cuanto a nuestras sensaciones y la forma de comunicarlas; como son recibidas, juzgadas y reprimidas de pronto en un entorno. En los niños eso está tan vivo que me pregunté cómo y cuándo empezamos a perderlo y cómo, nosotros, adultos, oprimimos ese manejo de emociones en los niños".

Por último, dice que espera que “Un no monstruo que no vuela” pueda abrir espacios para tener pláticas sensibles, profundas, amorosas y respetuosas entre las familias y grupos de amigos.

La obra, que creó la compañía "El Pollo Matemático" con la producción de Teatro UNAM, es dirigida por Valentina Sierra y podrá verse del 3 de agosto al 14 de septiembre, a las 18:00 horas, de jueves a domingo, el Teatro Santa Catarina (Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán).