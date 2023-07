Liam Young (Australia,1979), arquitecto de formación pero cineasta por vocación, mostrará en la Ciudad de México su visión distópica de las ciudades del futuro en su exposición Liam Young. Construir mundos, que inaugura el 27 de julio en ExTeresa Arte Actual (Lic. Verdad 8, Centro Histórico).

La muestra reúne seis videoinstalaciones que son visiones que no pretenden ser una predicción, sino un llamado de atención para poner atención en las acciones del presente, como el combate al cambio climático y el impacto de la tecnología en la vida privada, entre otros temas.

“Para mí, construir estos mundos no se trata de predecir el futuro, sino hacer un análisis de nuestro presente”, dice Young, quien en 2017 fue nominado en los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA), por su cortometraje documental Consumed.

El creador también explica que las ciudades que imagina no son un mundo de fantasía, sino que son el resultado de una serie de investigaciones en las que colaboran científicos, economistas y profesores de universidades como Princeton y Cambridge.

“Estas visiones son creíbles y cercanas, no son fantasías de la ciencia ficción como Star Wars, porque vienen del hecho de que estos proyectos están aterrizados a investigaciones científicas reales”, dice Young.

Por ejemplo, se exhibirá la viodeinstalación The Great Endeavour (2022), en la que muestra una infraestructura imaginaria en aguas internacionales, capaz de convertir el CO2 en gas licuado y enterrarlo bajo el lecho marino. Para esta obra, Young trabajó de la mano de la científica medioambiental Holly Jean Buck, profesora de la Universidad de Buffalo.

Sobre si es difícil convencer para que científicos y economistas trabajen con él para crear ciudades imaginarias, Young explica que el convencimiento no ha sido un problema porque muchos científicos en el mundo quieren compartir sus investigaciones con el público en general.

“Hay científicos que quieren llevar sus investigaciones al mundo y conectar con las audiencias que normalmente no leen revistas científicas. De alguna forma mi trabajo es hacer que esas investigaciones sean accesibles para todos”, dice el artista Young.

Inteligencia Artificial

Si bien es un tema que se ha discutido recientemente, el uso de Inteligencia Artificial (IA) no es una novedad para Liam Young.

En el ExTeresa se exhibirá también la videoinstalación In the Robot Skies (2018), que cuenta la historia de una ciudad hipervigilada por drones. Este cortometraje fue filmado con drones autónomos, es decir, Young no dirigió en lo absoluto las tomas.

“El desarrollo tecnológico va más rápido de lo que podemos procesarlo. El rol de mis proyectos es comunicar las formas en las que estas tecnologías alterarían al mundo, para que estemos preparados”, afirma.

Sin embargo, ante el debate actual en torno al uso de IA, Young reconoce que las ciudades llevan una década funcionando con IA y cree que el debate no debería ser sobre si debemos usarlas o no, sino sobre el uso ético que se le dará a estas tecnologías.

“No debemos tener miedo. Confío más en la IA que hemos estado usando que en un político corrupto, motivado por sus propios intereses. La tecnología no es inherentemente mala o buena, es una extensión y exageración de nuestras capacidades humanas. Todo depende del uso que decidamos darle”, declara el artista.

La exposición Liam Young. Construir mundos estará abiertas hasta el 15 de octubre.