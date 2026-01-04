El inicio del 2026 comenzó con dos acontecimientos que marcaron la agenda y, por supuesto, los memes en redes sociales.

Ya el hecho del inicio de un nuevo año es motivo para inundar las redes de material divertido, pero el viernes por la mañana un temblor de 6.5 grados sacudió varias regiones del país, una de ellas la CDMX, que no dejó pasar la oportunidad e ilustró el hecho con memes.

Por otro lado, un importante acontecimiento político sucedió la madrugada del sábado: el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, capturó al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras la confirmación de la noticia por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, esta invasión militar ha generado conmoción en el mundo entero. Las redes sociales se encuentran divididas entre quienes apoyan esta intervención al país latinoamericano y quienes lo rechazan.

El hecho se ha visto empapado también por la cultura pop del momento, pues usuarios e internautas de redes sociales han acudido a plataformas para comentar el suceso, dejando una ola de memes.

Captura de Nicolás Maduro. Foto: Captura de pantalla X

Maduro mirando cómo llegan las aeronaves de EE.UU. pic.twitter.com/3t03rVLft5 — Angie (@nicopaez1985) January 3, 2026

Confusión de Javier Alatorre y Nicolás Maduro. Foto: Captura de pantalla X

LA ONU ante cualquier evento internacional pic.twitter.com/H3tWQO20ua — memes feos yo qué sé (@memefeos) January 3, 2026

La ONU ante cualquier evento internacional: pic.twitter.com/wchtUk9m2x — El Guarromántico (@Guarromantico_) January 3, 2026

Las fuerzas armadas de Venezuela: pic.twitter.com/oR1MeTYqzj — Gavioto (@HuevoPorSopa) January 3, 2026

Sismo CDMX. Foto: Captura de pantalla X

