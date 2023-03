El Helénico anuncia 15 convocatorias para el interior del país

Las 15 convocatorias teatrales del Centro Cultural Helénico, que fueron anunciadas en días recientes y estarán abiertas en diversos Estados del interior de la República, tienen cuatro líneas: producción escénica, rutas escénicas estatales, saberes sobre la escena y el festival Kuitólil, que llevará a cabo su quinta edición.

"Cada eje integra varios Estados de la República; en total son 15 convocatorias (una convocatoria por Estado) que están agrupadas de acuerdo al modelo que eligieron los mismos Estados en colaboración con nosotros y a partir de las necesidades que ellos nos plantearon en la Reunión Nacional de Cultura del año pasado, de los aspectos que ellos quisieran cubrir o abatir o simplemente lo que requieren para a las comunidades", detalló, en entrevista, el director general del Centro Cultural Helénico, Antonio Zúñiga.



Foto: Frida Dimas

Las modalidades de cada convocatoria son, entonces, distintas y están supeditadas a lo que requiere cada Estado, aunque se agrupen en alguno de los cuatro ejes ya citados.

El primer eje, Premiación a Proyectos de Producción Escénica, tiene convocatorias abiertas en Aguascalientes, Coahuila, Veracruz y Colima. Desde nosotros, precisa Zúñiga, la producción de los espectáculos se ha revitalizado a través de los convenios: "Nos da mucho gusto porque el teatro también necesita producirse. El Centro Cultural aporta un recurso y los Estados convocan, junto con nosotros, a un número de agrupaciones y proyectos para levantarse desde cero: producción de la obra, montaje de la misma, realización de los aspectos escenográficos y texto (si no se cuenta con él se puede partir de tener texto o no tenerlo).El compromiso es que haya una obra de teatro y un montaje".



El segundo eje, Rutas Escénicas Estatales, se enfoca en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala y el propio Helénico en Los Pinos para "generar rutas de encuentro, exhibición y circulación para artistas escénicos profesionales"; el eje Saberes Sobre la Escena se focaliza en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas para artistas escénicas (individuales, no grupos) con una trayectoria mínima de tres años que puedan crear e impartir talleres teatrales. Por último, Kuitólil convoca a compañías y colectivos que presenten una puesta en escena para niños y adolescentes; de estos se seleccionarán nueve proyectos del país y uno con residencia en San Luis Potosí.

Hace cinco años, contó Zúñiga, la presencia del Helénica era la de un recinto programador con el Teatro de la Gruta, centrado en la experimentación y los nuevos lenguajes teatrales, y el Teatro Helénico, espacio recurrido por producciones independientes.

"Podemos decir con mucha satisfacción que se ha consolidado como un lugar de gran afluencia y atracción para quienes quieren presentar sus producciones. En estos cuatro años, el Centro Cultural Helénico se ha convertido en un Centro de carácter nacional; pasamos de tener una relación esporádica a una presencia constante basada en convenios de colaboración con las instituciones estatales, ya sean Institutos de Cultura, en algunos casos, o Secretarías de Cultura", concluye.