En el marco de su 40 aniversario, el Museo Franz Mayer lanza un fondo de 2 millones de pesos para proyectos sobre diseño y cultura material. Es la primera vez que el museo tiene una convocatoria pública para otorgar financiamiento a diseñadores, investigadores, artesanos, creadores, mediadores, estudios y colectivos.

“Queríamos hacer una serie de celebraciones que nos recordaran el sentido del museo, la vocación, el mandato y hacia dónde estamos llevando el museo”, dijo Giovana Jaspersen, directora del Franz Mayer.

La idea del Fondo surgió luego de que el museo revisó su pasado y archivo y fue ahí que se identificaron “hilos que se habían quedado perdidos en el proceso”. De acuerdo con la directora, este nuevo proyecto “es fundamental para la manera en la que nos vinculamos con nuestras audiencias y con las comunidades técnicas del museo”.

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Los 2 millones se distribuirán en proyectos de cinco líneas de acción: investigación de las colecciones; proyectos curatoriales; intervenciones en salas, jardines y espacios exteriores; experiencias para el público; y coproducciones expositivas o editoriales.

“Lo que queremos es que nuestras líneas programáticas puedan estar siempre nutridas por la propia comunidad y que no sean unidireccionales de la institución. Creemos que las exposiciones que hemos tenido en los últimos años son proyectos colectivos de nuestras propias comunidades técnicas, el caso más reciente es la de Biodiseño, y nos permiten tejer redes que creemos son muy virtuosas”, añade Jaspersen.

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Hay una serie de temas que el Fondo propone sean explorados en las postulaciones: las nuevas materialidades y la sostenibilidad; las relaciones entre manufactura y tecnología; la vigencia de los oficios; la experimentación con técnicas históricas; el archivo y la memoria de los objetos; la cultura de la mesa, la indumentaria y el espacio habitado; las prácticas especulativas y los futuros del diseño. Sin embargo también se alienta que el Museo sea un espacio de experimentación, por lo que se invita a los participantes a proponer proyectos no sobre la colección del museo, sino ideas nuevas sobre piezas, instalaciones, investigaciones, publicaciones, experiencias y formas de exhibición o mediación.

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Además del financiamiento, los seleccionados recibirán acompañamiento por parte del equipo del museo y acceso a su biblioteca, centro de documentación, acervos y espacios.

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La convocatoria estará abierta hasta el 27 de septiembre en: https://franzmayer.org.mx/convocatoria-fondo-franz-mayer/ y los resultados se publicarán el 9 de noviembre. El museo atenderá dudas en dos sesiones informativas virtuales, cuyas fechas aún no se anuncian. Para dudas específicas: museo@franzmayer.org.mx.

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