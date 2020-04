El diputado Sergio Mayer y sus siempre oportunas ideas

Al diputado federal Sergio Mayer Bretón se le prendió el foco y hoy presentará el “Paquete Legislativo de Recuperación del Sector Cultura” que se conforma de cuatro iniciativas y dos exhortos. Por supuesto que todo apoyo es bueno, pero se tardó en legislar el legislador pues propone rescatar al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) en la ley, dos días antes de que se termine el plazo para la justificación de estos dos fideicomisos y que no se extingan los recursos para los creadores. Claro que si desde “endenantes” el Fonca estuviera en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y el Froprocine en la Ley Federal de Cinematografía, las urgencias serían otras y no se estaría contrarreloj, pues lo que no precisa el diputado es que este riesgo que corren los dos fideicomisos de ver reducidos sus recursos e incluso su existencia, no es por los efectos negativos de la pandemia del Coronavirus, sino por la falta de visión de las pasadas y actuales administraciones y legislaturas. Y ya ni hablar de la tasa cero para librerías, la copia privada, industrias culturales y apoyo a creadores de las artes escénicas y arte popular, y un largo etcétera.

Viene la tijera a presupuesto para el sector Cultura

Los trabajadores de la Secretaría de Cultura, además de enfrentar la contingencia por Covid-19, están en incertidumbre por recorte presupuestal. El jueves pasado, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, ordenó a los integrantes del gabinete legal y ampliado reducir en al menos 50% el “gasto asignado a los capítulos de servicios generales y gastos de operación para que las áreas de administración y finanzas no realicen pagos por conceptos no contratados, ni se comprometan recursos adicionales”, se lee en el oficio FP/100/02/2020. Se señala que en caso de no seguir la orden se incurrirá en una falta sancionada por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ante el anuncio, trabajadores del movimiento Ya Págame INAH expresaron su angustia porque, dijeron en un mensaje vía Twitter, viene un “recorte presupuestal a la vista y aún hay adeudos de pagos”. ¿Están preparados en la secretaría de Cultura y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia para este momento de la contingencia?

nrv