El danzón de la crisis en IMCINE “está cabrón”, dice María Novaro

María Novaro, directora del IMCINE, se sinceró y dijo que los tiempos están “muy difíciles”, que están “un poquito sobrepasados” y que ya hasta les quitaron las computadoras. “Qué les cuento, la reducción de 75% administrativa está pesada y el trabajo desde casa está cabrón...” En mayo pasado, la comunidad cinematográfica empezó a alertar sobre recortes en el Instituto, tanto que Novaro tuvo que armar una reunión virtual para aclarar el asunto, dijo entonces que por la política de austeridad, el IMCINE devolvió 6 millones de pesos. Ahora, en una nueva reunión con cineastas, expresó su sentir sobre los recortes. ¿Disidencia u honestidad valiente?, ¿habrá otros valientes que se animen a hablar con franqueza de cómo han afectado los recortes a sus dependencias o se apegarán al discurso de que “no se afectarán las tareas sustantivas”?

Silencios incómodos sobre el proyecto Chapultepec

La exigencia que la comunidad cultural ha emprendido ante el Presidente de México para que detenga el proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec no ha encontrado eco ni siquiera entre las autoridades culturales, que incluso se han negado a abordar el asunto. El pasado lunes, durante el encuentro con representantes de tres colectivos de artistas, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, no tuvo tiempo “de atender” la pregunta sobre el tema, y sus colaboradores, entre quienes estaban las dos subsecretarias: Marina Núñez Bespalova y Natalia Toledo, no quisieron responder; todo se quedó en un incómodo silencio a pesar de que el moderador del encuentro reiteró la petición. Nadie quiso enviar al menos un mensaje a quienes aseguran que ese proyecto es completamente indefendible, y mucho menos dar respuesta a las preguntas que han enviado: “¿por qué es el único proyecto que ha sido definido como prioritario, @alefrausto?, ¿por qué se prefiere asfixiar a las instituciones culturales con un recorte del 75%?” Los inconformes no han sido atendidos y al parecer no lo serán aun cuando hay un llamado urgente de que “el arte y la cultura son derechos humanos”.