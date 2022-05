El auge del manga sin censura, en Sharjah

Sharjah es considerado uno de los emiratos más conservadores de los Emiratos Árabes Unidos. Teniendo como mayoría en su población a practicantes de la religión musulmana, el emirato tiene normas como la prohibición del consumo de alcohol (a menos que se posea una licencia) y de las muestras de afecto en público.

Es por eso que durante un recorrido por el Festival de Lectura Infantil en Sharjah, sorprendió encontrar en el área de cómics una serie de mangas con dibujos explícitamente sexuales.

Títulos como “Blue Exorcist”, “Oriente”, “Edenzero” y “Combatants Will Be Dispatched” están en exhibición en los estantes, a primera vista del público, sin la menor intención de ocultarlos.

“No pasa nada, están permitidos porque al final es un material cultural”, explica Josephine, la vendedora del stand, a EL UNIVERSAL.

Josephine detalla que el contenido de estos mangas no escandalizaron a las autoridades, porque de ser así, ya los habrían retirado de la venta. Sin embargo, aclara que esta es una situación excepcional.



Foto: EL UNIVERSAL / Frida Juárez

“Se pueden vender aquí por ser un evento cultural, pero si sales del Festival, no los encontrarás en ninguna librería o tienda de Sharjah porque ahí sí no está permitida su venta”.

Josephine, quien es originaria de Filipinas, comenta que la situación es diferente donde reside y trabaja: Dubai, pues en este emirato convergen culturas y religiones varias porque su población es mayoritariamente inmigrante. Ahí, las normas musulmanas no tienen el mismo peso que en Sharjah, por lo que se pueden vender mangas con contenido explícito -no sólo sexual, sino también de violencia- sin restricciones.

“Los padres tampoco se escandalizan, entienden que existen este tipo de contenidos”, afirma Josephine, quien aclara que es la primera vez que se venden mangas en el Festival de Lectura Infantil, evento que siempre ha reservado un gran espacio para la venta de cómics.

“Es reciente el auge que hay del manga en los Emiratos, sobre todo en Sharjah. Los niños han ido llegando a este mercado a través del internet”.



Foto: EL UNIVERSAL / Frida Juárez

Josephine dice que su negocio espera grandes ventas en la 13ª edición del Festival y con eso, recuperarse un poco de la crisis económica que causó la pandemia.

El Festival de Literatura Infantil de Sharjah (SCRF, por sus siglas en inglés), se llevará a cabo hasta el 22 de mayo, en Sharjah (Emiratos Árabes Unidos). El evento cultural ofrece, además de la venta de libros, múltiples talleres infantiles sobre ciencia, tecnología, psicología, manualidades y deportes. También, alberga la Sharjah Children's Book Illustration Exhibition, una exposición internacional que exhibe y premia a los talentos más destacados de la ilustración infantil. En su décima edición, los mexicanos Armando Fonseca y Amanda Mijangos Quiles fueron los ganadores del primer y segundo lugar.

