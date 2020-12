El 2020 fue tan caótico, que ni el diccionario de Oxford pudo elegir una sola palabra que lo defina

¿Cómo resumir el año 2020 en una sola palabra? Aunque coronavirus o pandemia podrían ser de las primeras palabras que vienen a nuestra mente, resulta ser un asunto más complejo elegir la palabra del año, al menos así fue para el prestigioso diccionario Oxford.

“El idioma inglés, como todos nosotros, ha tenido que adaptarse de forma rápida constantemente este año”, se lee en el reporte que publicó Oxford para explicar porque este año no hay “palabra del año”.

En este reporte, el equipo de lexicógrafos del diccionario examinaron a detalle los temas que dieron que hablar, como la pandemia, el activismo social, el impulso de las tecnologías.

“Claro que Covid-19 y todo el vocabulario relacionado fueron un punto focal claro en el monitoreo del lenguaje de este año, pero hubo otras áreas de actividad donde vimos grandes cambios del lenguaje que también demandaron nuestra atención”, explican los lexicógrafos.

Los especialistas reportaron otras curiosidades sobre el uso del inglés durante este año marcado por las crisis, como que el sustantivo “coronavirus” superó en abril por primera vez el sustantivo más usado de la lengua inglesa: “time” (tiempo).



Clasificación mensual

Para enfrentar la titánica tarea de resumir el año, Oxford Language optó por no ver el 2020 como una sola unidad, sino dividirla y destacar la palabra del mes. Así fue como quedó:

Enero - “Bushfire”, con respecto a los incendios forestales que azotaron a Australia a inicios de año, e “Impeachment”, por el juicio de destitución de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Febrero - “Acquittal”, que significa absolución en español. La elección de esta palabra fue por la forma en la que concluyó el juicio contra Trump.

Marzo - “Coronavirus” fue según los especialista uno de los ejemplos más dramáticos por el aumento de uso. Aseguran que para marzo, fue uno de los sustantivos en inglés más usados.

Abril – Fue el mes donde debutó “Covid-19” a partir de que la OMS bautizara así a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo al reporte, fue esta palabra la que sustituyó con frecuencia la palabra “coronavirus”.

“Lockdown” (confinamiento) y “Social Distancing” (distanciamiento social) fueron otras palabras que marcaron el mes de abril a causa de la implementación de la cuarentena y las nuevas medidas de prevención.

Mayo - “Reopening”, reapertura en español, indica de acuerdo a los expertos el aumento de palabras optimistas conforme se acercaba el verano.

Junio - “Black Lives Matter” fueron las tres palabras que se posicionaron en junio a raíz de las muertes por brutalidad policiaca de George Floyd y Breonna Taylor. El reporte indica que el uso de la frase se mantuvo a niveles elevados desde entonces.

Julio - “Cancel Culture”, que en español sería cultura de cancelación, movimiento impulsado por el boicot a personas, instituciones, etc., que han hecho acciones que se consideran socialmente inaceptables. También destacó “BIPOC” que se refiere a negros, indígenas y otras personas de color, por sus siglas en inglés (black, indigenous and other people of colour).

Agosto - “Mail In”, que se traduciría como enviar un correo cobró fuerza entre los angloparlantes en ese mes debido al invitar a enviar los votos de las elecciones presidenciales de EU en medio de la pandemia. “Belarusian” (bielorruso, en español) también registró un aumento de uso dentro de un contexto político, en este caso por la reelección de Alexander Lukashenko.

Septiembre - “Moonshot” (lanzamiento a la Luna) se destacó porque así fue como el gobierno del Reino Unido nombró su programa de pruebas de Covid-19 masivas.

Octubre - “Superspreader” (supercontagiador), una palabra que data de los años 70 cobró fuerza a partir de los múltiples contagios que se registraron dentro de la Casa Blanca. “Net Zero” fue una frase en inglés que surgió por la noticia de que el presidente de China, Xi Jinping, anunciaba que el país alcanzará la neutralidad de carbono en 2060.

La clasificación concluye hasta noviembre. Para consultar el análisis completo de los expertos del lenguaje da click aquí.

