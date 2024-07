El deceso de la bailarina y coreógrafa Anadel Lynton, a los 86 años de edad, fue confirmado la mañana del 5 de julio por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) desde su cuenta de X (@bellasartesinba):

"Lamentamos el sensible deceso de la destacada bailarina, docente y coreógrafa Anadel Lynton Snyder Linton, cofundadora e investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (CenidiDanza) y quien por su aporte artístico y amorosa formación de jóvenes generaciones fue galardonada con el Premio a la Excelencia Académica #INBAL en 2015. Enviamos condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz", se lee en el mensaje de la institución.

Lucina Jiménez (@LucinaJimenez), directora del INBAL, también ofreció sus condolencias: "Anadel Lynton se ha marchado. Se ha ido una pensadora de la danza, profunda de pensamiento, entregada a la visión contemporánea de la danza mexicana desde la diversidad; comprometida con la revolución de los cuerpos en movimiento, Solidaridad con su familia, con la comunidad del Cenidi Danza y de sus colegas. Descanse en paz".





Mensaje complementado desde la cuenta @danzaINBAL, que difunde las actividades de la Coordinación Nacional de Danza: "El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Danza, lamenta el sensible deceso de Anadel Lynton Snyder Linton, bailarina, docente y coreógrafa cofundadora e investigadora del Cenidi Danza. Descanse en paz".

El Cenidi (@CenidiDanza) lamentó el deceso: "El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la destacada bailarina, docente, coreógrafa y creadora artística Anadel Lynton Snyder".

En la cuenta de la Red Internacional Promoción y Difusión de Danza: NON PROFIT (@DanzadanceOrg) se publicó el siguiente mensaje: "Estoy tan triste. Desde los talleres en el CID EN LOS 80’s que tuve la oportunidad de aprender contigo. Maestra de generaciones. Mucha luz para tí, Anadel. Te dediqué mi tesis de maestría: Anadel Lynton, mujer incansable, bailarina y maestra ejemplar, te agradezco que me hayas encaminado por la ruta de la creatividad y enseñado las bases de la creación dancística, lo cual me influyó como persona, bailarina, maestra y coreógrafa. Gracias. Tu energía en el universo por siempre. QPD".

Lynton fue una bailarina, coreógrafa e investigadora, nacida el 19 de junio de 1938 en Nueva York. En los años 60 estuvo en el Ballet Nacional de México de Guillermina Bravo y, de su vasta trayectoria, destaca el haber ganado el Premio Nacional de Danza José Limón, la medalla “Una vida en la danza”, el Premio a la Excelencia Académica del INBAL y el reconocimiento Danza UNAM.

Fue docente y dirigió tesis en la Maestría en Investigación de la Danza (MID) del Cenidi. Su formación académica la realizó en instituciones diversas como la Temple University de Filadelfia, la Universidad de Chicago, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y el Laban-Bartenieff Institute of Movement Studies.

Su proyecto Danzando en Comunidad sintetiza bien una de las principales inquietudes que exploró: el impacto de la danza en la sociedad, así como las formas de integración en ésta.





