¿Descuido, castigo o burla en los Premios Nacionales?

A finales del año pasado dijimos que a la Secretaría de Cultura federal ya se le había juntado la lavada con la planchada en el tema, nada menor, del Premio Nacional de Artes y Literatura, y así lo llevamos diciendo desde finales de 2020 y lo hemos seguido diciendo de cuando en cuando porque la dependencia no sólo no dio a conocer a los creadores seleccionados de la edición 2021, en las cuatro categorías que reconoce, sino que además no ha cumplido ni con la ceremonia de entrega oficial de los Premios en la edición 2020, que obtuvieron el historiador Alfredo López Austin (fallecido en 2021), el escritor Adolfo Castañón, el escultor Manuel de Jesús, Hersúa, y el artesano Mario Agustín Gaspar. Pero ahora resulta que acaba de abrir la convocatoria de la edición del Premio Nacional de Artes y Literatura 2022 y ya está colgada en la página del exFonca, sin embargo no dice ni pío de la entrega de reconocimientos que tiene pendientes. Ahora ya no sabemos siquiera si está entre sus pendientes o de plano se hará de la vista gorda y los dejará pasar. Entre la comunidad cultural y artística hay inquietud desde hace más de un año, pues ya no saben si es descuido, desprecio, desinterés, acción de castigo o de burla o ya de plano falta de presupuesto; lo que queda claro es que a la dependencia que encabeza la secretaria Alejandra Frausto ni le va ni le viene ni le acongoja ni le quita el sueño.