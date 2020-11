Desastres naturales, fallecimientos por deslaves y la muerte de Alessandro, entre las fotos de la semana

La última semana ha estado marcada por diversas tragedias. Los desastres naturales en Tabasco, en donde miles de personas han sido afectadas por el desbordamiento del Río Grijalva. Además, en Chiapas, la tormenta tropical Eta causó estragos en el municipio de San Juan Chamula.

En la Ciudad de México, los amigos de un adolescente secuestrado y asesinado, cierran las calles como protesta. Mientras que en Metepec, en el Estado de México, 80 centroamericanos están varados en un albergue ante el retraso en la expedición de visas humanitarias.

Son imágenes que subyacen en el foco de atención que ha sido la pandemia de Coronovirus, son historias de otras realidades, de otros dolores que enfrenta el país, que, además, está por llegar al millón de contagios y a la catastrófica cifra de 100 mil muertos por Covid-19.

Estas son las fotos de la semana registradas por los fotoperiodistas de EL UNIVERSAL.

Tabasco bajo el agua, de Germán Espinosa. 9 de noviembre

Estamos en Tabasco, en la colonia Gaviotas, una de las más afectadas por el desbordamiento del Río Grijalva. La imagen es de vecinos del lugar que están evacuando la zona en cayucos. Hay personas que cobran 100 pesos el viaje, pero no todos los pueden pagar, por eso hay también muchos que andan caminando en el agua. La familia que se observa sí se llevó a su mascota, otros no han podido o no han querido. Lo que ha ocurrido es que, ante el miedo de saqueo, la gran mayoría trata de poner a salvo lo que puede de sus casas, se llevan sus cosas, las resguardan y regresan a sus casas, se suben a la azotea para vigilar desde ahí que no se lleven lo que les quedó.

Los rumores sobre la llegada de despensas en Tabasco, Germán Espinosa. 10 de noviembre

En las afueras de colonia Gaviotas, una de las más afectadas por el desbordamiento del Río Grijalva, el agua no tenía tanta profundidad. Ahí comenzó el rumor de que el gobierno o alguna asociación iba a llevar despensas, por eso la gente se fue a formar por más de tres horas bajo el sol, pero no llegaron nunca. Las personas están muy desesperadas. Hay muchos habitantes que se están yendo con familiares, pocos han ido a albergues porque no quieren dejar de sus casas. Quienes están en zonas más inundadas tienen menos posibilidades de abastecerse de comida y creo que una de las preocupaciones más grandes es que les corten la luz, no quieren quedarse a oscuras en medio del agua.

Amor en tiempos de coronavirus, de Carlos Mejía. 7 de noviembre

La Secretaría de la Defensa Nacional abrió la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, en la explanada del Monumento a la Revolución, en la Alcaldía Cuauhtémoc. El objetivo de la exposición es que la gente conozca las actividades que realiza el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Los soldados están ahí para explicar a los paseantes lo que hacen en las fuerzas armadas. El que aparece en la imagen es de los pocos que andaban recorriendo la muestra, iba con su pareja, imagino que estaba muy contento y decidió plasmar el momento con una foto y un beso.

Plantón de padres de los niños fallecidos en la guardería ABC, de Carlos Mejía. 6 de noviembre

Los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC, pusieron un antimonumento afuera de la Secretaría de Gobernación. Exigían una reunión con el subsecretario, Alejandro Encinas, pero debido a que eran más de 20 padres y a que según no había condiciones debido a la pandemia, se les dijo a los padres que la reunión podría ser en un hotel cercano, pero ellos no quisieron, les contestaron que ese dinero que pensaban gastar en un hotel, se los dieran como apoyo a los víctimas. Ese día algunos se saltaron las rejas para entrar a la dependencia, otros gritaban por justicia, justo en ese momento uno de los padres se acercó a las cruces, quizá como un desahogo, como tristeza por lo que estaban pasando. La reunión finalmente ocurrió días después.

La misteriosa calaca de los morenistas, de Diego Simón. 10 de noviembre

El día de la sesión de la Cámara de Diputados en la que discutieron y aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación, apareció un esqueleto disfrazado en el curul de la diputada morenista Carmen Medel. Nosotros, los periodistas llegamos antes y vimos solito al esqueleto. Poco a poco fueron llegandos los legisladores, uno que otro se acercó y le tomaban fotos y se hacían selfies. ¿Por qué la pusieron? Nadie supo. Preguntamos, averiguamos y nadie lo sabía. Sin embargo, llegó el morenista Pablo Gómez y, al parecer, regañó a sus compañeros de bancada, no alcanzamos a escuchar qué les decía, pero parecía molesto. Así que la diputada Carmen la guardó en una bolsa negra y se la llevó. Una calaca ahí, en una sesión del paquete de egresos, puede signficar muchas cosas. Lo curioso es que si la hubieran puesto los legisladores de oposición tendría, quizá, más sentido simbólico, pero era de los morenistas. Quién sabe qué quisieron expresar.

Velorio y tristeza en Muken, Chiapas, de Jacob García. 9 de noviembre

La tormenta tropical Eta afectó varios municipios de Chiapas, por derrumbes y deslaves. La foto es de una comunidad Mukem, en el municipio de San Juan Chamula. Allí 10 personas fueron arrastrados por el agua, murieron seis adultos y tres niños, sólo una mujer sobrevivió. El sábado habían enterrado a cinco, días despúes me enteré que habían encontrado a otros tres y fui con varios colegas al velorio. Nos presentamos con ellos, pedimos permiso y nos permitieron tomar imágenes con la condición de no mentir. En ese momento les avisaron que habían encontrado a otra niña y fueron a buscarla, ya tenían listo su féretro. A lado de esa casa en donde fue el velorio hay un ojo de agua y es el último sitio donde están antes de ser enterrados, así que ahí descansan un momento y abren los féretros para que las familias se despidan de su difunto. En la imagen no hay nadie usando cubrebocas, en todo el municipio nadie lo usa, a mí una persona me pidió que me lo quitara porque los demás creerían que yo podría contagiarlos. En estas desgracias yo quisera tomar las fotos con los ojos cerrados, pero espero que sirva para que los gobiernos no olviden a los pueblos originarios con muchas necesidades, son historias reales, de gente que en este preciso momento necesita apoyos.

Buen fin en Tepito, bajo vigilancia, de Armando Martínez. 9 de noviembre

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pusieron en marcha el operativo “Buen Fin 2020". Más de 400 elementos dieron el banderazo de salida en Eje 1 Norte casi esquina con Paseo de la Reforma, en el corazón de Tepito. Nos dijeron que se busca prevenir el delito del robo a transeúnte así como el de alto impacto en la zona centro de la Ciudad de México, como robo de autopartes y homicidio doloso. La imagen corresponde a la formación inicial y luego desplazarse a los puntos en donde deben permanecer. Era el primer día de la temporada y noté una afluencia importante.

Reapertura del Museo Nacional de Antropología, de Diego Simón. 11 de noviembre

El Museo Nacional de Antropología fue reabierto, es uno de los recintos más importantes del país y uno de los más visitados. Fuimos a realizar un recorrido para ver la afluencia, las medidas sanitarias y cómo es regresar a este espacio en el marco de la nueva normalidad. La imagen corresponde a la Sala Mexica, en donde existen algunas de las piezas más relevantes como el Calendario Azteca y la Coyolxauhqui. Es una de las últimas salas del recorrido habitual que se hace, así que como había poca gente tuve que esperar a que más gente llegara para poder hacer la imagen que nos diera contexto de reapertura. Me dio la impresión de que había gente emocionada, pero también percibí cierta prisa. A mí sí me gustó ir, me recordó mi niñez.

Adiós a Alessandro, de Armando Martínez. 12 de noviembre

La imagen es del funeral de Alessandro, el joven de 14 años que fue víctima de secuestro y homicidio, cuyos restos fueron encontrados en una maleta. El entrenador de futbol está dando consuelo a uno de los chicos, compañeros de Alessandro en el equipo. En ese momento habían cerrado la avenida Eduardo Molina, a la altura de la colonia 20 de Noviembre, en donde el chico vivía y en donde fue velado. Ellos nos contaron que Alessandro era muy alegre, muy sonriente. Cubro la fuente policiaca y ha sido una semana muy dura, primero por los chicos que fueron desmembrados y por Alessandro. La familia estaba muy dolida, es comprensible, pero siempre estuvieron abiertos a la cobertura periodística, nos ofrecieron bebidas, fueron muy atentos. Siempre será fuerte estar en el funeral de un niño que además falleció en circunstancias violentas.

Migrantes varados en albergue de Metepec, de Jorge Alvarado. 11 de noviembre

En Metepec hay un albergue de migrantes y tuvimos noticias de que estaban deteniendo las visas humanitarias que ayudan a los centroamericanos para poder seguir su camino hacia Estados Unidos, así que ya había 80 personas 'atoradas' en ese lugar. Las personas están ya desesperadas porque no pueden continuar viajando. Es un albergue pequeño, es como una especie de bodega, en donde hay un señor que apoya a los migrantes. La estancia suele ser de hasta quince días, que es lo que más tarda el trámite de las visas, pero ahora se ha complicado todo por la pandemia y no se pueden ir. Nos contaron que al inicio de la pandemia bajó el número de migrantes, pero ya se ha retomado el ritmo y la cantidad. Ellos no se quieren quedar en México, pero sin la visa no pueden irse. En la imagen se ven sólo hombres, pero también hay mujeres y niños.

