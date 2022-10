David Huerta: Ocho citas para recordar al poeta mexicano

La muerte de David Huerta, a la edad de 72 años, es una de las ausencias que resentirá la poesía mexicana. Gran poeta y testigo de algunos de los sucesos definitivos de la segunda mitad del siglo XX en el país, Huerta ganó algunos de los premios más prestigiosos de su ámbito: el Xavier Villaurrutia en 2005; el Nacional de Ciencias y Artes para Literatura y Lingüística en 2015 y el FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2019.

Para recordar al autor de "Incurable", seleccionamos algunas de sus frases en entrevistas que ofreció para EL UNIVERSAL o en sus colaboraciones habituales.

“La poesía no es para mí un género, la poesía es muchísimo más, la poesía es la literatura misma, eso me gusta decirlo y lo repetiré sin fatiga a lo largo de lo que me reste de vida”. 9 de marzo de 2018.

Lee también: Miniguía del cine de la Época de Oro en la Narvarte: Tres casas que debes conocer

“En los libros que hacen los editores y en los libros innumerables que atesoran los bibliotecarios, hay otra clase de silencio atento: el de los autores que —como sor Juana Inés de la Cruz— nos dicen a cada uno de nosotros ´óyeme con los ojos´”. (16 de junio de 2022)

“La vida del pensamiento (…) está amenazada. Es una amenaza constante, sorda —es decir: cerrada a cualquier posible diálogo o negociación—, difundida por todos los rumbos con el ruido atronador que produce un gigantesco megáfono”. (30 de diciembre de 2021)

“México es un panteón de muertos, hay una violencia increíble que llegó a la capital. Cómo es posible que este gobierno metropolitano lo haya permitido”. (9 de marzo de 2018)

“Así es el tiempo y una ley inflexible manda que lo viejo le deje espacios cada vez más amplios a lo nuevo, al precio que sea”. (11 de agosto de 2022)

“Quien ha aprendido a escuchar ha dado un paso rumbo a las profundidades peor entendidas de la civilización y la cultura”. (El Universal, 16 de junio de 2022)

Lee también: El regreso de Rihanna en el Super Bowl y el hackeo a la Sedena, en los memes de la semana

“Gente inculta, gente que maltrata el español a la menor provocación, gente que no tiene un proyecto de cultura, que es una de los grandes cosas que hay en este país, un proyecto claro, un proyecto no demagógico, un proyecto bien perfilado para que no perdamos todo lo que buenamente hemos ganado a pesar de la corrupción, en eso mucho han tenido que ver los escritores; a la gente se le olvida que el Conaculta y lo que ahora es la Secretaría de Cultura fue una iniciativa de los escritores mexicanos, de los artistas plásticos y de los cineastas encabezados por Octavio Paz”. (9 de marzo de 2018)

“El poema es una diversidad vertiginosa, el opuesto perfecto de lo obtuso, negro y estéril monólogo del poder”. (30 de noviembre de 2019)

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc