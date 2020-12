Crece paro laboral de Capítulo 3000

Al paro de labores de trabajadores contratados bajo el esquema de Capítulo 3000, es decir, como prestadores de servicios profesionales, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se sumaron cuatro centros de trabajo: los museos Carrillo Gil y San Carlos, así como la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y la Subdirección de Difusión por Medios Electrónicos.

Ayer, la Coordinación Nacional de Teatro, el Museo Mural Diego Rivera y la Sala de Arte Público Siqueiros anunciaron el paro debido a que no han tenido respuesta de las autoridades sobre el pago de octubre. Además buscan un diálogo sobre su esquema de trabajo y los términos de la recontratación para 2021. Hoy se espera que trabajadores de otros museos y de coordinaciones nacionales también se unan.

“El paro consiste en no asistir a nuestras guardias presenciales y parar también el trabajo en casa, porque la intención es hacerles ver que nosotros hacemos labores sustanciales. Hasta el momento no tenemos noticia del pago de octubre y al día de hoy (ayer) debimos haber entregado la factura de noviembre, pero no tenemos noticias, así que creemos que también tendrá un retraso”, explica Paulina Maya, una de las voceras del movimiento Contrato Digno.

De acuerdo con trabajadores consultados por EL UNIVERSAL, aun cuando el pago de regularice, el paro podría continuar hasta que las autoridades del INBAL ofrezcan un diálogo sobre cómo continuarán trabajando el año próximo.