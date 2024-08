Andreas Kilcher recién publicó Kafka Werkstatt: Der Schriftsteller bei der Arbeit (El taller de Kafka: el trabajo del escritor, y que llevaría por título, en una futura edición en inglés, “Kafka Wrote by Reading”), su más reciente reflexión sobre la obra del escritor, lanzado en Alemania este 2024 por C. H. Beck como parte de las conmemoraciones derivadas del centenario de su muerte.

¿Cuál es el origen intelectual de su más reciente libro sobre Kafka?

El contexto intelectual del libro es el intento por entender la literatura de Franz Kafka desde una nueva vía. Desde mi perspectiva, la literatura no se entiende como un asunto meramente psicológico, como si Kafka hubiera tenido una necesidad existencial que lo hiciera escribir. Tampoco la entiendo de una manera teorética, como si Kafka siguiera un modelo establecido. La entiendo más bien de un modo más práctico: cómo operaba Kafka cuando leía y escribía. Observo a Kafka leyendo, visitando librerías, cafés y clubes de lectura, observo cómo lee libros y periódicos, cómo procesa lo que ha leído, cómo lo adapta y transforma, y como fluye todo ello dentro de su escritura. Lo concibo así porque esta lectura y escritura es en realidad un solo proceso en donde se combinan ambas partes. Es una clase de “text processing” o “procesamiento de texto”.

Después de un largo juicio, en 2019 la Biblioteca Nacional de Israel abrió al público los dibujos y manunscritos de Kafka. Crédito de imagen: The Literary Estate of Max Brod, National Library of Israel, Jerusalem. © Ardon Bar-Hama