La exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena", distribuida en cuatro recintos de Madrid, concluyó con éxito su primer núcleo temático titulado "El ámbito divino".

Esta sección, que durante cinco meses tuvo como sede la Casa de México en España, registró una afluencia de más de 129 mil 500 visitantes.

La muestra surge como una iniciativa para visibilizar la relevancia de las mujeres en las culturas originarias, tanto antiguas como contemporáneas, integrándose en las actividades conmemorativas del Año de la Mujer Indígena.

Este proyecto es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en España.

El contenido del primer módulo se organizó en torno a tres ejes conceptuales. El primero, denominado "Las dos partes del mundo", analizó la dualidad dentro de la cosmovisión indígena; el segundo, "La ostentación del cuerpo", exploró las representaciones simbólicas de la fisonomía femenina; y el tercero, "La sacralidad del principio femenino", se centró en las deidades y sus facultades como fuerzas generadoras y destructoras.

Para ilustrar estos conceptos, se exhibieron 98 piezas de civilizaciones clásicas como la maya, teotihuacana, huasteca y mexica, junto con testimonios de culturas vivas como la wixárika, tsotsil, ñähñu y comca’ac.

Entre las piezas arqueológicas más destacadas se encuentra la Vasija Octecómatl, descubierta en la Zona Arqueológica de Zultépec-Tecoaque, cuya ornamentación remite a Mayahuel, la deidad lunar vinculada al pulque.

Asimismo, incluyó bienes patrimoniales de gran valor histórico como la Coatlicue de Coxcatlán, la Señora de Tempoal, la Tlazoltéotl de El Zapotal, la Venus de Tamtoc y la Tonantzin-Cihuacóatl del cerro del Tepeyac. El acervo se completó con figurillas de los periodos tlatilca y olmeca, así como elementos etnográficos representativos, entre los que destacan tablas votivas wixárikas, cestería seri y un huipil ceremonial de Chiapas.

A pesar del cierre de este primer bloque, los otros tres núcleos temáticos de la exposición permanecen abiertos al público en distintas sedes de la capital española. Las secciones El ámbito humano y La señora Tz’aka’ab Ajaw, la Reina Roja de Palenque, se encuentran instaladas en el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Thyssen-Bornemisza, respectivamente, donde podrán visitarse hasta el 22 de marzo de 2026.

Por su parte, la muestra Historias tejidas, enfocada en la tradición textil de las comunidades originarias, continuará disponible en el Instituto Cervantes hasta el 18 de marzo de 2026.

En conjunto, la exposición "La mitad del mundo" integra un total de 435 piezas seleccionadas de diversos acervos mexicanos. De este total, una parte significativa proviene de 21 centros dependientes del INAH, incluyendo las colecciones de los museos nacionales de Antropología y de Historia.

También se sumaron aportaciones de los Centros INAH de entidades como Campeche, Colima, Oaxaca y Tlaxcala, además de museos regionales y de sitios estratégicos como los de Monte Albán y Tehuacán, consolidando así una visión integral de la presencia femenina en la historia de México.