Conacyt sólo oye a quien le conviene

En Conacyt no oyen a los quejosos, pero sí a los que respaldan las acciones de su titular, María Elena Álvarez-Buylla. El lunes por la noche, en su cuenta oficial de Twitter, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología compartió una carta firmada por 38 investigadores que mostraron su apoyo a las acciones que “realiza para erradicar la corrupción del Consejo”. En la misiva, los firmantes señalaron que para ellos “es muy claro que la extinción de fideicomisos es una más de las acciones del gobierno para transparentar el uso y hacer más eficiente la aplicación de los recursos públicos”, y que “están conscientes de las presiones que la Dra. Álvarez-Buylla ha sufrido por parte de sectores que se verán afectados por estas acciones”. Más allá de las críticas hacia los firmantes en redes sociales y que no hay un responsable de la publicación, es interesante que Conacyt no haya compartido alguna de las innumerables cartas contra la extinción de fideicomisos firmadas por investigadores e instituciones públicas y privadas, o algunas de las cartas en las que le piden a la funcionaria que converse con la comunidad científica. Bien raro.

Frausto, una gran conocedora del México profundo



La senadora panista Lilly Téllez criticó el ritual mazateco, originario de la región Cañada de Oaxaca, que se realizó en Palacio Nacional con motivo del Día de Muertos y cuestionó que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se realiza una “limpia”, siga rechazando el uso de cubrebocas en plena pandemia de Covid-19. Además, la exmorenista calificó el ritual como “la idealización de la ignorancia” y exigió que hubiera más ciencia y no lo que llamó “superchería”, o sea, un fraude, gato por liebre, pues. Ante las declaraciones de la legisladora, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, le dijo, palabras más, palabras menos, que, si no sabe, no ande hablando: “Total desconocimiento y desprecio por lo que es este país, por el vivo México que es nuestra mayor riqueza, aquel que si sabe de dónde viene y el significado profundo de sus acciones. #QueVivaElMéxicoProfundo”, escribió la funcionaria en Twitter. Sobre el no uso del cubrebocas, por cierto, no se pronunció.