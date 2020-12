Colectivos de artistas llaman a un frente común y desconocen propuesta de Alejandra Frausto

Los colectivos involucrados en el polémico chat "Desactivación colectivos", aseguran que a cinco días del suceso que derivó en dos despidos y en la revisión del Comité de Ética de la Secretaría de Cultura, no han recibido "explicación" alguna de lo ocurrido. Por ello, mantienen la postura de exigir la renuncia de la secretaria de Alejandra Frausto. Además, dicen, no reconocen como interlocutores a los funcionarios propuestos ayer por la funcionaria.

"No reconocemos a los nuevos interlocutores de Secretaría de Cultura, pues no hay un cambio de fondo. Un cambio de personas no soluciona la problemática existente, y menos si no se conforma con un equipo de trabajo consensado por la comunidad. Se requiere de una transformación en la visión existente, que garantice un trato digno con funcionarios públicos que tengan en sus facultades la toma de decisiones, todo esto bajo principios donde impere la confianza, honestidad, transparencia, espíritu colaborativo de trabajo, ética y, sobre todo, el respeto a nuestros derechos de asociación", se lee en el comunicado difundido hoy a medios de comunicación.

Además, los colectivos, entre ellos Alianza por las Artes Escénicas, Asamblea por las Culturas, Asociación Nacional de Teatros Independientes, Colegio de Productores de Teatro y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México, indicaron: "nos mantenemos firmes en pedir la remoción de la secretaria de Cultura".

Y es que, argumentan, si bien ha habido 32 reuniones con grupos y colectivos, "siguen sin existir resultados concretos".

Asimismo, reiteran que, de manera conjunta, buscan "incidir en reformas estructurales en materia de cultura que dignifique nuestra labor en toda su diversidad", por lo que reafirman el compromiso con la realización de un Congreso Nacional con el que se busca "atender las demandas históricas de reformas jurídico legales, administrativas, laborales, de transparencia y otras que urgen para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todo el gremio cultural".

Finalmente agradecen la solidaridad de otros colectivos, observatorios, artistas, artesanos y demás colegas de la República y convocan a la comunidad a nivel nacional a integrar "un frente común", cuya primera reunión será el lunes 14 de diciembre del año en curso a las 11:00 am (hora centro).

Ayer Alejandra Frausto, en conferencia de prensa, ofreció disculpas a los colectivos, pero no dio los nombres de las personas que fueron cesadas por crear y operar el chat; tampoco se refirió a las sanciones para las personas que participaron en el mismo, como Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural; Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales Culturales; Paula Vázquez, asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes, y Alejandra Chávez, directora de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural.

Además, Frausto Guerrero anunció que en “Diálogo y construcción por la cultura” participarán Juan Carlos Gutiérrez Bonet, Erwin Neumaier de Hoyos, José Antonio Rodríguez "Frino", Katia Vanessa López González y Marina Núñez Bespalova, quien es subsecretaria de Desarrollo Cultural.

El pasado jueves, durante una reunión de colectivos con funcionarios, en el que se discutía la creación de un congreso nacional, apareció en pantalla el chat "Desactivación Colectivos", en el que se lee, por ejemplo, a Paula Vázquez advertir que "no negociarán" con los artistas.

A raíz de que se conoció el chat, el colectivo MOCCAM lanzó la petición “Destitución de C. Alejandra Frausto Guerrero al frente de la Secretaría de Cultura México”, a través de change.org. Hasta anoche, la petición había sido firmada por más de 2 mil 300 personas, entre las que se encuentran los arqueólogos Eduardo Matos y Leonardo López Luján, el dramaturgo Boris Schoemann, el curador Cuauhtémoc Medina, la cineasta Natalia Beristáin, el actor Pedro de Tavira, la directora de teatro Lorena Maza, la investigadora Patricia Chavero, el dramaturgo David Olguín, la bailarina Claudia Lavista, el actor Tito Vasconcelos, la investigadora Enid Negrete, la narradora Berta Hiriart, el crítico Lázaro Azar y la escritora Vivian Abenshushan.

