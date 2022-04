Coleccionista de arte donará 350 obras a cuatro museos internacionales

El empresario y coleccionista griego de arte contemporáneo Dimitris Daskalópulos ha donado más de la mitad de su colección de artistas internacionales a cuatro de los museos más importantes del mundo con el propósito de hacer más accesible el arte al público.

Las 350 obras de 142 artistas, la mayoría de ellos de renombre mundial, se repartirán entre el EMST de Atenas, que recibirá 140 obras, la mayor cantidad de la donación, el Tate de Londres, que recibirá 110 obras nuevas y finalmente el Guggenheim de Nueva York y el MCA de Chicago, que compartirán 100 obras.

"Siempre me he considerado un guardián de estas obras más que su propietario", declaró Daskalópulos este miércoles, 13 de abril, en una rueda de prensa en la antigua Fábrica de Tabaco de Atenas, edificio de 1930 que el año pasado reabrió sus puertas como centro cultural tras ser renovado por el coleccionista.

"El arte existe cuando conversa con su observador y se multiplican sus significados con cada reinterpretación. Esta es la razón por la que el arte necesita comunicadores, en vez de propietarios, y es esta mentalidad la que me ha llevado a hacer este regalo a algunos de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo", añadió el empresario, quien hizo su fortuna en la industria alimentaria.

Debido a la naturaleza de las obras -la mayoría instalaciones de gran tamaño, esculturas, pinturas, y vídeos- su exhibición en un único museo resultaba imposible y por esta razón se optó por repartir la colección en cuatro museos.

Aunque reniega del término "coleccionista", por el que no se siente representado, Daskalópulos llegó a acumular más de 500 obras de más de 170 artistas contemporáneos como Matthew Barney, Louise Bourgeois, Damien Hirst, Mike Kelley, Paul McCarthy y Kiki Smith.

La condición humana supone el centro temático alrededor del cual orbitan la mayoría de las obras de esta colección, analizando el cuerpo humano como la fuente de la creatividad y de los conflictos existenciales, sociales e ideológicos.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, calificó la colección como un "caleidoscopio de emociones" de la vida de Daskalópulos que ahora, como siempre quiso el coleccionista, dejarán de ser propiedad privada para convertirse en un bien público.

La colección de Daskalópulos arrancó en 1994 con la adquisición de la obra "The Painting in the Inner Egg" (1993) de Rebecca Horn tras hacer su primera fortuna.

Posteriormente siguió con importantes adquisiciones como la de una réplica limitada de la obra "Fountain" de Marcel Duchamp, a quien considera como el padre del arte contemporáneo y en 2013 fundó NEON, una organización sin ánimo de lucro para acercar el arte a la población griega.

En España, parte de su colección sólo se pudo ver una vez en 2011, cuando 60 obras de 30 artistas, todas ellas creadas entre 1980 y 1990, fueron expuestas en el Guggenheim de Bilbao durante la exhibición titulada "El intervalo luminoso", comisariada por Nancy Spector.