Clotilde Jiménez alista su primera exposición en solitario en la CDMX

El artista puerto riqueño-americano Clotilde Jiménez realizará su primera exposición en solitario en la Ciudad de México durante la Semana del Arte. Esta exhibición también marca la inauguración de la sede en México de la galería Mariane Ibrahim (que también se encuentra en París y Chicago), el próximo 6 de febrero.

Para la ocasión, el artista que trabaja la técnica de collage -y cuya obra se encuentra en las colecciones de la Fundación Ford, el Museo de Arte de Orlando, el Museo de Arte Hessel- presentará su primera serie de cerámicas.

Los platos y jarrones que se mostrarán en la exposición que lleva por título “La memoria del agua”, los hizo Jiménez durante su residencia en Cerámica Suro, en Guadalajara (Jalisco).



Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Debido a las polarizaciones propiciadas por el Brexit, el artista se mudó a México donde tuvo su primer acercamiento a este formato.

“En la cerámica no veo límites”, dice Jiménez, pese a reconocer que el aprendizaje no fue fácil.

Entre inglés y español, el pintor explica en un documental que las vasijas fueron como un cuerpo para él en el que puede trazar sus dibujos como si se trataran de tatuajes.

“Lo más interesante de la cerámica es que te obliga a tomarte tu tiempo y a confiar en el proceso”, declaró.



Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

En un encuentro con medios, Jiménez explicó que en “La memoria del agua” presentará obras que ha realizado en México, con temas que hacen referencia a la transexualidad, por ejemplo. “México para mí es un país libre en temas queer y de raza. Nunca me había sentido tan libre como me siento en México”, afirma el artista sobre su experiencia, en comparación de los otros países donde ha vivido. Agregó que, tras estudiar la historia del arte blanca en el Instituto de Arte de Cleveland y Slade School of Fine Art (Londres), su objetivo es trabajar la historia del arte de gente como él.

La influencia del país en la obra de Clotilde Jiménez se puede ver a través del uso de colores más brillantes y otras texturas en sus materiales, como papel amate y plásticos típicos de los carritos de frutas. También señaló que presentará un pequeño mural en la muestra, pero que espera el próximo año hacer un proyecto a gran formato.

