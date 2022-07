"Claudia, escucha, la Glorieta es nuestra lucha": activistas presentan queja contra el retiro de la antimonumenta en la Glorieta de las mujeres que luchan

Al grito de "Claudia, escucha, la Glorieta es nuestra lucha", familiares de víctimas de feminicidio, personas desaparecidas y sobrevivientes de violación presentaron hoy una queja por las agresiones que han vivido en los últimos meses en las inmediaciones de la Glorieta de las mujeres que luchan, antes Glorieta de Colón.

En conferencia de prensa, Lucía Chávez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el inminente retiro del monumento feminista es una "indolencia" por parte del Estado.

Hoy las activistas presentaron una queja a las autoridades, en la que “hacen patentes” las ocasiones en que han sido violentadas desde que se colocó el monumento en septiembre del año pasado. “Han sido violentadas por elementos del Gobierno de la Ciudad de México (...) y además hacemos patente el hecho de que se está vulnerando el acceso a la justicia de las mujeres”.

Lee también: Manuel Zepeda Mata, ¿Quién es el nuevo vocero de la Secretaría de Cultura federal?



Foto: Frida Juárez/ EL UNIVERSAL

“El frente amplio por las mujeres necesita garantías de reparación y como parte de esas garantías están justo los sitios de memoria como este, que de ninguna forma pueden ser impuestos por el Estado. Estos sitios de memoria siempre se tienen que hacer en consulta con las víctimas y qué mejor que se hagan por las propias mujeres que han sido víctimas o las que acompañamos y acuerpamos estos movimientos”, declaró Chávez.

La abogada señaló que otro derecho que se viola al querer retirar el monumento es el de la libre expresión. Ante el panorama, también se solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos medidas precautorias para que se “evite el retiro, que sabemos es inminente, de este sitio de memoria”.

Las activistas explican que a través de una solicitud de transparencia, pidieron información sobre la fecha y los costos del retiro del pedestal en el que se encontraba la estatua de Cristóbal Colón que será trasladado a Polanco, y qué empresa o institución será la encargada en hacer los trabajos de remodelación en la glorieta. Como respuesta, recibieron opiniones de funcionarios sobre por qué la escultura de La Joven de Amajac es un homenaje a las mujeres indígenas, más no respondieron sobre los costos ni contratos.

“No sólo no responden, sino que hacen evidente la falta de rigor, el compromiso, desconocimiento total o interés para analizar el contexto social y político actual, así como la lucha de las mujeres contemporáneas y a lo largo de la historia. No se muestra la más mínima sensibilidad (...) En sus reflexiones, nada hay de la realidad que vivimos y de la que aparentemente prefieren no hablar”, declaró Araceli Osorio Martínez, madre de una mujer que fue víctima de feminicidio, quien opina que el discurso de la descolonización de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, “sólo es eso, palabras, porque en los hechos, la intención, es que el genocida vuelva a colocarse en su pedestal para ser admirado”.

“Defienden una figura sin identidad, nosotras en cambio, le damos profundidad a la lucha de las mujeres, que una vez más tenemos que enfrentar la violencia de ser ignoradas y pretender ser borradas”, concluyó la activista.



Foto: Frida Juárez/ EL UNIVERSAL

Por su parte, Daniela Pascual, vocera de restauradoras con Glitter, explicó que el retiro de la antimonumenta, del jardín y del tendedero también vulnera el derecho a la ciudad, el que establece que los ciudadanos pueden dar forma al espacio público de manera colectiva.

Lee también: Felipe Garrido le "enseña" a Cristina Rivera Garza a escribir una novela sobre asesinos de mujeres



“Las ciudades no son propiedad de las autoridades, son bienes comunes y colectivos que deben ser gestionados para que todos tengamos derecho a una vida digna. Esto es lo que las Mujeres que luchan hemos estado haciendo y proponiendo como vocación de este espacio público (...). En 2010, la Ciudad de México firmó una carta por el derecho a la ciudad, (...) que ha incluido en su legislación para garantizar los derechos de las personas (...), está escrito ya en nuestras leyes y queremos preguntar por qué las autoridades, por qué el Gobierno de la Ciudad de México nos quiere despojar de nuestro legítimo derecho de uso del espacio público”, cuestionó Pascual.

Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional,exigió que se mantenga el espacio y que sean las autoridades quienes asistan a la Glorieta para dialogar. “Este es un espacio que representa una pequeña reparación del daño a las familias y mujeres que están luchando”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc