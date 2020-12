Cineteca Nacional recorta salario a 200 de sus trabajadores 

Alrededor de 200 trabajadores de la Cineteca Nacional denunciaron que de “manera informal” y en algunos casos de manera condicionada, autoridades de esa institución les solicitaron que aceptaran una reducción en su último pago, razón por la que pidieron a la administración encabezada por Alejandro Pelayo que actúe con claridad, pues calificaron esa medida como carente de profesionalismo y ética.



“Si la redirección de los recursos se debe al Covid-19, exigimos que los directivos realicen una rendición de cuentas. ¿En qué se gastaron los 2 millones y medio que estaban validados con suficiencia presupuestal para nuestros contratos y que faltan para el pago íntegro de nuestra última ministración? Si la falta de recursos provocará una serie de despidos considerable (si no existe el presupuesto para nuestros servicios especializados en 2021) exigimos que ello se exponga con claridad y, por lo tanto, se realice el pago íntegro del contrato actual”, dijeron los trabajadores en un comunicado.



A través de un correo electrónico, los trabajadores de la Cineteca Nacional señalaron a EL UNIVERSAL que “aproximadamente 200” personas resultaron afectadas por la medida, debido a que “la mayor parte de la plantilla en la institución está bajo el modelo de servicios profesionales”.

Agregaron que “no hubo como tal algún argumento (por la reducción del salario), sólo se nos comunicó de palabra o por WhatsApp que ‘lamentablemente’ no habría pago completo”.



Al estar contratados como “prestadores de servicios profesionales”, detallaron, no tienen ninguna relación laboral con la institución; sin embargo, indicaron que sí realizan tareas como trabajadores al servicio del Estado, porque tienen horarios fijos, reciben indicaciones, representan a la institución y asisten presencialmente a realizar las actividades para las que fueron contratados.



Pese a las actividades que realizan, los trabajadores no cuentan con alguna prestación que establece la ley.



A causa del confinamiento por la pandemia de Covid-19, la Cineteca Nacional permaneció cerrada desde marzo y aunque hasta el 3 de agosto reabrió sus puertas al público, “la mayoría de las tareas para las que fuimos contratados se siguieron realizando en tiempo y forma durante todo 2020”.



La Cineteca Nacional es dirigida por Alejandro Pelayo Rangel (Ciudad de México, 17 de septiembre de 1945), quien es descrito por los trabajadores como un funcionario “lejano a los trabajadores”.

“La actual administración ha demostrado una nula empatía hacia sus empleados, tampoco ha permitido un acercamiento o establecido un diálogo oficial con sus prestadores de servicios, sumado al incumplimiento del contrato legalmente establecido desde inicio de año. No hay comunicación alguna con Alejandro Pelayo, históricamente ha sido lejano a los trabajadores. Ni de su parte ni de los administrativos ni de las áreas de recursos humanos ha existido un aviso formal. Simplemente los jefes y subdirectores han dicho que no hay pago, sin derecho alguno a negociación”, enfatizaron.



Ante esas irregularidades, exigieron “condiciones justas y equitativas de trabajo" y denunciaron la “carencia de profesionalismo y ética de la administración” que está encabezada por Alejandro Pelayo Rangel.



“Los trabajadores de la Cineteca Nacional, conscientes de la crisis que nuestro sector atraviesa, exigimos a la actual administración que deje de actuar con opacidad y aclare de manera pública las razones por las cuales no es posible remunerar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, mismos que sostienen a este espacio fundamental para la cultura del país”, indicaron.



Incertidumbre laboral



La Cineteca Nacional les informó a sus trabajadores que la reducción del salario se reflejará en su pago de diciembre. El anuncio generó un ambiente de incertidumbre por no saber si para el siguiente año tendrán trabajo.



“La situación laboral que ha promovido la actual administración es precaria y bastante mal pagada. Desde 2019 se nos ha obligado a firmar renuncias anticipadas, vulnerando derechos básicos de cualquier trabajador. En esta ocasión, sin ningún comunicado oficial, se nos ha querido disminuir el pago de diciembre. De palabra se ha comunicado que se respetará el contrato firmado; sin embargo, exigimos establecer un diálogo público y que alguna instancia federal o independiente audite los movimientos y procederes de Alejandro Pelayo y sus directores de área”, dijeron los trabajadores de la Cineteca Nacional.



La reducción del salario afecta a cerca de 200 trabajadores, entre ellos hay quienes tienen ocho años de antigüedad y también hay casos de personas que iniciaron labores este año.



Los trabajadores buscan respuestas a diferentes preguntas, una de ellas es saber si serán contratados para 2021: “No hay información oficial. Se ha dicho, de la misma manera informal, que no hay recontrataciones aseguradas”.



EL UNIVERSAL tuvo acceso a un documento en el que algunos trabajadores afectados han vertido sus testimonios, uno de ellos, por ejemplo, señaló que en la Cineteca Nacional se privilegia el amiguismo.

“La administración y el área de recursos humanos no tienen nada de empatía hacia sus empleados. Todos recordamos al sujeto que entró a trabajar al área de Administración por ser amigo de 'alguien' y el tipo solo iba a dormirse y a pasear por los pasillos con sus audífonos, y sabemos que hay varios casos así, donde importa más ser amigo de alguien de la dirección, que la capacidad y conocimiento”, escribió el trabajador.



En otro testimonio, un trabajador cuestionó: “¿Cuántos de nosotros conseguimos este empleo por méritos propios? ¿Cuántos de nosotros lo conservamos por trabajo constante? Creo que la gran mayoría. La única persona que podrá estar aterrada es aquella que conserva su empleo en consecuencia de un favor político solicitado por su media hermana”.



Una situación añeja



De 1997 a 1999, Alejandro Pelayo Rangel, productor, director y guionista cinematográfico y televisión, ocupó el cargo de director de la Cineteca Nacional. Retomó el puesto en 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue ratificado por Alejandra Frausto, actual secretaria de Cultura.



Los conflictos laborales en la Cineteca no son nuevos. Rebeca Ramírez trabajó en el área de publicaciones entre 2015 y 2017. Y en entrevista relató que renunció debido a malos tratos, pero también vio nepotismo.



“Durante mi estancia en la Cineteca vi que Alejandro Pelayo dio puestos de trabajo privilegiando el amiguismo, por ejemplo, contrató a una de sus ahijadas que se llamaba Yaroslava y al hermano de ella, David, en el área de publicaciones y quien fue mi jefe inmediato y me hizo llorar tres veces debido al trato que me dio”, narró Rebeca Ramírez.



La extrabajadora de la Cineteca Nacional señaló que tampoco tuvo prestaciones como seguridad social ni vacaciones, pero antes de renunciar intentó hablar para exponerle su situación a Alejandro Pelayo, a Vicente Fernando Cázares, director de Administración y Finanzas, y Nelson Carro, director de Difusión y Programación.



“Como nadie me quiso recibir, decidí irme. El problema está en que el doctor (Pelayo) tiene malos asesores”, dijo Ramírez.

