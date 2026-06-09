El gobierno municipal de Jerez, cuna del poeta Ramón López Velarde ha manifestado su rechazo a la decisión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México de cerrar la Casa del Poeta Ramón López Velarde, acusan que la política cultural centralista "ha minimizado” los aportes a la Nación de los nacidos en sus márgenes e “invisibiliza no solo a Jerez como pueblo, sino también a la provincia mexicana”.

A través de un comunicado oficial, el ayuntamiento jerezano se suma al repudio que ha generado la desaparición de la Casa del Poeta y su transformación en la Casa de las Palabras, que fue inaugurada por la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, el pasado jueves donde señaló que en la casa donde vivió y murió Ramón López Velarde y que durante 33 años fue un espacio dedicado a su memoria y a la poesía, se instalará el primer cabaret público de la Ciudad de México.

“Desde Jerez expresamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión tomada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México respecto al cierre de la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Entendemos la necesidad de que el arte y la cultura se adapten a las necesidades del contexto actual. Que la obligación de las instituciones encargadas de esta materia es la construcción de nuevos públicos y la creación de espacios que democraticen las diversas expresiones. Pero también demandamos el respeto al derecho que tenemos a la preservación de nuestro legado”, señalan en el comunicado.

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Apuntan que, la permanente política cultural centralista ha minimizado el impacto fundamental que los nacidos en sus márgenes han aportado a la Nación. “Este problema sistémico excluye y discrimina, pero, aún más peligroso, uniforma nuestras perspectivas del mundo, reduciendo un país lleno de diversidad a la visión de aquellos que pueden crear cerca de los núcleos de poder”.Pero más allá de eso, el ayuntamiento expresa que la decisión tomada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México “invisibiliza” no solo a Jerez como pueblo, sino también a la provincia mexicana, con su historia, tradición y agencia, como una realidad nacional, “El borrado de nuestro pasado es un acto de violencia contra nuestra consciencia histórica y un atentado contra el imaginario común como jerezanos, zacatecanos y mexicanos”.

Luego de asegurar que “el descuido y el olvido son el veneno más eficaz para extinguir una voz”, en el comunicado oficial, Jerez también afirman que el cierre de la Casa del Poeta ocurra justo cuando cumple 33 años de existencia, que son los mismos que vivió López Velarde, es una clara muestra de que su fuerza poética “se resiste a la muerte, al olvido y a la negligencia institucional”.

Cierran su posicionamiento, que se suma al hecho ayer mismo por el Instituto Zacatecano de Cultura, al enfatizar que López Velarde conformó una poética tan influyente que aún resuena con potencia en buena parte de la literatura de nuestro continente. “Olvidar su voz es olvidar esas voces que nacieron lejos de la metrópoli y que también tienen derecho a la memoria.”

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