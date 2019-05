“Calidad literaria es lo que priva en Bienal Mario Vargas Llosa”

[email protected]

Guadalajara. —En respuesta a la carta firmada por más de un centenar de escritores que señalan que no hay paridad de género en la III Bienal de Novela Mario Vargas Llosa que arrancó anoche con la presencia del Premio Nobel de Literatura, J.J. Armas Marcelo, director de la Cátedra Vargas Llosa, aseguró que lo que priva en el programa de escritores participantes es la calidad literaria; pero además dijo que 10 de las firmantes fueron invitadas, pero no pudieron participar.

“En esa carta hay por lo menos 10 firmantes que fueron invitadas a esta Bienal y que por una u otra razón dijeron que no, que muy agradecidas. Ustedes me dirán ¿y los nombres?, decirlo es una inelegancia, no se pueden dar los nombres, si me desmienten tengo los emails; entre ellos hay mexicanos y mexicanas, que no pudieron venir por lo que sea”, señaló en respuesta a la misiva que ayer se dio a conocer.

En la carta que firman escritoras como Claudia Piñeiro, Rosa Montero, Mariana Enríquez, Rosa Regás, Gabriela Wiener, Liliana Colanzi y Fernanda Ampuero; y escritores como Juan Villoro o Jorge Volpi —uno de los participantes—, se señala: “Es inadmisible que en el siglo XXI, en plena ola de reivindicaciones por la igualdad, se organice sin perspectiva de género un evento como la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa”.

Armas Marcelo dijo que la Cátedra fue la responsable de seleccionar a los invitados y aseguró: “No estoy dispuesto a asumir órdenes de ninguna carta, con todas las razones que pueda tener la carta. No la descalifico, ni siquiera a quienes firman la carta y estaban invitadas”.

Agregó: “¡¿Como hay que tener paridad, hay que traer a tantas mujeres?! No, si no se tiene calidad. ¿y quién decide lo de la calidad? Los que organizamos esto”. Además explicó que 12 escritores firmantes fueron invitados, y de ellos solo uno viene; que 10 escritoras le dijeron que no podían, que tenían compromisos. “A lo que no estoy dispuesto es a bajar la calidad de la bienal para que no se enfaden. No estoy dispuesto”.

En su opinión, la queja hay que inscribirla en la causa general del #MeToo, “la literatura forma parte del mundo entero, y no iba a estar libre de ese entorno”. Reconoció que es verdad que en muchos casos “esto del abuso, del acoso y de la falta de paridad existen”.

Al escritor le sorprende que escritoras que fueron invitadas hayan firmado. “Tenían que haber firmado diciendo: ‘a pesar de que he sido invitada y no he podido ir, faltan mujeres’. Es probable que tengan una parte de razón al hablar del programa”, pero dijo podrían revisar eso en la próxima edición.