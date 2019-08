BeYourVoice, convocatoria para 100 escenógrafas

[email protected]

Con el objetivo de fortalecer el papel de las mujeres en la industria digital creativa, Artes Escénicas Teatro de Aire A.C., en colaboración con la UNESCO y la empresaria hongkonesa Sabrina Ho, lanzaron la convocatoria #BeYourVoice: Realidad Virtual y Diseño Escénico, con la que se capacitará a 100 escenógrafas mexicanas que deseen aprender habilidades digitales y para que diseñen, mediante una herramienta de realidad virtual, escenarios y propuestas visuales para las artes.

“Durante los últimos 15 años ha habido una participación muy pobre de las mujeres en el desarrollo de la tecnología y en la aplicación de la misma”, expresó la matemática Carmen Ramos, jefa del Departamento de Visualización y Realidad Virtual de la UNAM, durante una conferencia de prensa realizada hace unos días en el Centro Cultural El Rule, en donde explicaron la importancia de esta convocatoria.

Por otra parte, Ghalí Martínez, directora de Teatro de Aire, explicó que #BeYourVoice es una blended learning, es decir, que la mayoría del proceso de enseñanza se realiza a distancia, dentro de la plataforma basada en la realidad virtual interactiva 3D, con la que se puede modificar el ambiente con el que se va a trabajar.

Las seleccionadas utilizarán diversos programas de edición de imágenes, diseño, fotogrametría y modelado en segunda y tercera dimensión (2D/3D), al igual que la aplicación de realidad virtual.

Laura Martínez, escenógrafa, ha utilizado el programa durante mes y medio y específica que algunas de las ventajas que ve es que con esta herramienta y otros programas complementarios ha logrado una mayor comunicación con el equipo creativo, lo que le permite puntualizar a escala real el espacio y encontrar los fallos que puede haber en una maqueta para evitar el gasto innecesario de los recursos.

#BeYourVoice nace de la convocatoria You are next: Empowering Creative Women, lanzada por la UNESCO en colaboración con la empresaria Sabrina Ho.

Artes Escénicas Teatro de Aire es uno de los cuatro proyectos ganadores a nivel mundial y recibirá un presupuesto de 94 mil 405 dólares. DigitELLES (Senegal), WAVE (Palestina) y Digital Arts Academy (Tayikistán) son los otros tres ganadores de dicho programa.

Las aspirantes deben ser mexicanas, tener entre 18 y 40 años y tener experiencia comprobable en torno al diseño escénico. La convocatoria ya está disponible y cierra el próximo 26 de agosto.

Las interesadas pueden consultar los requisitos y las condiciones en la página de Internet: www.teatrodeaire.com/convocatoria.