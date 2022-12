El coreógrafo y bailarín, Bernardo Benítez (1943-2022), que este año fue reconocido con el XXXV Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón —el más importante en su ámbito —, falleció ayer a los 79 años.

Benítez fue autor de alrededor de 120 coreografías e integró el Ballet Independiente y el Ballet Teatro del Espacio. “La enseñanza y la coreografía siempre han sido los motores de mi carrera”, dijo el propio Benítez en una entrevista que le concedió a EL UNIVERSAL el 24 de mayo.

El bailarín nació en Tlalpujahua, Michoacán, y, durante su periodo de formación, a los 26 años, estudió en el Centro Universitario de Teatro (CUT) hasta que decidió dedicarse profesionalmente a la danza.

“Yo estaba buscando trabajo y vi que había audiciones para "El alma buena de Sezuán", una obra de Bertolt Brecht dirigida por el maestro Xavier Rojas. Entonces yo no tenía la menor idea de lo que era la danza. Me presenté a la audición y quedaron en llamarme, lo cual no sucedió. Eso fue un reto para mí. Me dije: tengo que prepararme más para hacer frente a lo que se me presente en cualquier audición. En este proceso entré en contacto con el maestro Raúl Flores Canelo. Hablamos y, de inmediato, me aceptó para trabajar con él y prepararme en la danza. Sé que mi carrera no empezó temprano. Comenzar a los 26 años es tarde en la danza. Entré al Ballet Independiente, fundado y dirigido en ese tiempo por Flores Canelo y la maestra Gladiola Orozco”, recordó el bailarín en aquella entrevista.

A través de su cuenta de Twitter, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez (@LucinaJimenez) escribió: “Lamentamos el sensible deceso de Bernardo Benítez, coreógrafo, hacedor de la danza y maestro. Ganador del Premio Nacional José Limón. Anoche se le rindió un homenaje en la ceremonia de entrega de las Medallas Bellas Artes. Solidaridad con su familia y comunidad artística”.

Además de que ayer, en la entrega de las Medallas Bellas Artes, se lamentó el deceso del bailarín.

Hasta el final de sus días, contó Benítez, la curiosidad fue pieza clave en su exploración creativa: “Una de mis técnicas es (…) la búsqueda del cambio a través de las nuevas formas de expresión y de movimientos en la danza. Lo más relevante es detectar el automatismo del cuerpo, las técnicas que un bailarín adquirió en su formación y que repitió, cada día, todo el tiempo, hasta que su cuerpo las asimiló por completo. Este análisis es desde el ángulo en el que se ve la danza como algo comprometido con sus aspectos innovadores. Para innovar hay que sacudirse los viejos esquemas y tener la curiosidad de crear. Los viejos esquemas son los mayores enemigos en la búsqueda de formas diferentes”.

