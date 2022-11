Beneficiarios del SNCA denuncian más de un mes de retraso en pagos

El pasado 31 de octubre, tras incumplirse un mes en el pago de los beneficiarios del Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA), se avisó mediante un comunicado que la dispersión de estímulos empezaría el 3 de noviembre, denunciaron escritores y artistas.

En meses pasados —dijo, en entrevista, la traductora y miembro del Sistema, Claudia Cabrera— ya se había establecido una cierta normalidad, entre comillas, en los pagos, en cuanto a que nos pagaban ya de manera regular, pero a finales de mes y no al principio como lo habían hecho hasta antes de que se dieran estos problemas. Ahora en octubre, otra vez no pagaron la beca en el curso del mes. El 31 de octubre mandaron un correo electrónico firmado por Juan Carlos Bonet, director del sistema, el nuevo FONCA, avisando que por problemas administrativos, los estímulos empezarían a entrar a partir del 3 de noviembre”.

El problema, en realidad, no se ha solucionado; está siendo maquillado, con pagos retrasados o que de plano no se hacen en el mes que corresponde, abundó la traductora, quien ha publicado versiones al español de obras de Franz Kafka, Robert Musil y Anna Seghers.

La poeta Malva Flores, recientemente galardonada con el Premio Internacional Alfonso Reyes 2022, recordó que ha sido miembro del SNCA en varias ocasiones y nunca antes vivió un retraso más del mes de pago ya comprometido. “Desde el inicio del presente apoyo, el pago ha sido irregular y los miembros del SNCA no tenemos ninguna certeza sobre los tiempos de pago. Siempre hay una razón que explica el retraso en las fechas propuestas por la misma administración. Ahora se nos informa que la culpa es de Hacienda, pero si en vez de realizar los depósitos al cuarto para las 12 lo hicieran con tiempo, nada de esto ocurriría. Sinceramente, yo no creo que sea responsabilidad de Hacienda prever estas situaciones”, afirmó la autora de “Estrella de dos puntas”.

Algo en lo que coincide el novelista David Miklos, quien ingresó al Sistema en 2008: “Si bien, no he gozado del estímulo continuamente, porque las reglas de operación no prevén está posibilidad (son muy pocos los estímulos, en realidad, a diferencia de los del SNI), en las ocasiones que fui seleccionado nunca hubo un retraso como el que ahora hay en la dispersión de las mal llamadas becas. Era un sistema eficiente. Y transparente. Había un fideicomiso que facilitaba las ministraciones puntuales. En esta ocasión, y por primera vez, pasó un mes entero sin que se realizaran los depósitos. Hoy, a las 20:45, esto no ha ocurrido”.

El narrador también lamentó que este desaseo administrativo no sea exclusivo de la Secretaría de Cultura: “Podemos observarlo en el manejo de los Centros Públicos de Investigación a cargo del Conacyt, como el CIDE. Los estímulos son complementos a salarios por demás precarios, no privilegios, y nos sirven para salir a flote y llevar una vida digna. Tristemente, tanto la cultura como la academia están siendo asfixiadas por la administración actual”, concluyó Miklos.

