Artesanos de 83 colectivos participarán en la segunda edición del encuentro textil Original

Tlaxcala. Tlax. Del 17 al 20 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición de Original, un encuentro textil de artesanos, salón de venta directa, vinculación y un desfile de moda, en el Centro Cultural Los Pinos, informó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en conferencia de prensa, dónde también fue cuestionada sobre las acciones que la dependencia lleva a cabo ante los plagios en marcas de moda, y sobre la denuncia de plagio contra Moravy, la marca propiedad de Ivette Morán, esposa del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que no han intervenido "porque los artesanos que protestan no lo han solicitado".

Alejandra Frausto destacó que en esta edición participarán mil artesanos provenientes de las 32 entidades federativas, representando a 83 colectivos.

La secretaria de Cultura federal dijo que Original se ha vuelto una política pública que ha hecho visible las creaciones textiles de los artesanos, quienes son los únicos protagonistas, pues no hay venta por intermediarios. También destacó que es un proyecto que ha tenido alcance internacional.



Alejandra Frausto secretaria de cultura en la segunda edición de Original. Foto: Omar Contreras

Para la selección de los participantes de Original, se realizó la Ruta Original, en la que representantes del INAH y Fonart han recorrido mas de 40 mil km para visitar a los artesanos en sus comunidades.

El guión, conducción de las pasarelas de Original correrá a cargo de la poeta purepecha Rubí Tsanda, mientras que Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, se hará cargo de la dirección artística.

"Espero no se quede aquí. Ya es justo que los artesanos vendamos directamente y sin intermediarios. Hacemos las piezas, pero a final de cuentas seguimos siendo pobres y se nos sigue violentando a las mujeres. Es tiempo que se hagan valer nuestros derechos como mujeres y artesanas", dijo Tere de Todos los Santos, maestra artesana de Chiapas y activista, quien además recordó que es el día del alto a la violencia.

"Es muy importante que nos inviten, es la única manera de hacer una red de comunicación", dijo Nancy Carvajal García, artesana sobre la importancia de la comunicación de las autoridades con los artesanos, pues explicó que en su comunidad no hacen uso de sus redes sociales.



Fotos: Omar Contreras

Acción ante plagio en marcas de moda

"En Original sostenemos no al plagio y no al regateo. Es el artesano que debe elegir qué pieza se comercializa", dijo Frausto sobre los objetivos del proyecto.

La secretaria destacó que cuando mandó su primer extrañamiento a la marca Carolina Herrera fue muy criticada, pero que ahora el panorama es distinto, pues en otros casos de plagio y apropiación ha habido diálogo. Un ejemplo es el de la marca japonesa Comme des Garçons, que usó sarapes de Contla y de Saltillo en su colección Otoño/Invierno 2022.

El problema se solucionó con un diálogo entre la marca y los creadores de sarapes. "En este caso la marca financiará un encuentro nacional de saraperos, montaje de talleres perfectamente equipados en ambas entidades y la creación de un centro de capacitación así como los apoyos directos a la producción artesanal y textil de este arte", detalló Frausto sobre el primer caso de resarcimiento de daños logrado por Original.



Fotos: Omar Contreras

Sobre la polémica de Ivette Morán de Murat

La semana pasada, artesanos de Oaxaca protestaron contra la marca Moravy, cuya dueña es Ivette Morán de Murat, esposa del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Las personas señalaban plagio y apropiación cultural.

Sobre este caso, la Secretaría de Cultura no externó su postura, como ha hecho en ocasiones anteriores. La secretaria de Cultura explicó que no han intervenido porque los artesanos que protestan no lo han solicitado.

"La Secretaría de Cultura está abierta para acompañar a las comunidades que así lo deseen. Es importante recibir una comunicación por parte de las comunidades para actuar en algún sentido y propiciar el diálogo", dijo en conferencia de prensa.

Momentos después, en un encuentro con medios dijo que espera la comunicación de los artesanos, "sin caer en un escándalo necesariamente mediático".

Cuando se le preguntó si la Secretaría ya se había acercado a las comunidades que se manifestaron para hacerles saber que exisye ese canal de mediación, Frausto dijo "está la unidad de culturas populares en la región y seguramente ya van a tener un diálogo ahí".

También aclaro que la tienda de Fonart en Patriotismo desaparecerá y se trasladará al Complejo Cultural Los Pinos.



Fotos: Omar Contreras

