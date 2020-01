Zona Maco presentará todas sus propuestas en un solo espacio

“Más que ver con temor el surgimiento de otras ferias de arte que se han generado en México, pensamos que somos parte de un circuito, con Zona Maco a la cabeza”, dijo en conferencia de prensa Tania Ragasol, directora artística de la feria.

“Nos parece que todo suma, si uno planea sus días puede ver todo lo de calidad que está pasando en la ciudad”, expresó en referencia a las otras actividades que habrá en la semana del arte, como inauguraciones en museos y galerías.



Foto: cortesía Zona Maco

Zona Maco se realizará del 5 al 9 de febrero en el Centro Citibanamex, y reunirá a más de 200 galerías, de 26 países. Ragasol detalló que son más de 60 galerías en la sección de Arte Contemporáneo que a su vez tiene otras secciones como Foro con 17 galerías; Nuevas Propuestas con 21; 12 en Solo. También habrá más de 20 en Zona Maco Foto, y en Diseño habrá alrededor de 30.

En el mismo espacio este año se integrarán las cuatro ferias de Zona Maco: Arte Contemporáneo, Diseño, Salón (antigüedades) y Foto, bajo una nueva propuesta arquitectónica, que fue concebida por el despacho Tom Postma Design, de Holanda junto con el despacho Salinas Lasheras de México.

En palabras de la curadora, la promesa de la feria este año es la de una experiencia integral, que reúne estas cuatro ferias, y también tiene una oferta de subsecciones, performances, exposiciones y un programa de conferencias muy especial.



Foto: cortesía Zona Maco

“El reto es que los visitantes –60 mil el año pasado– no sólo vean arte contemporáneo. Que tengan una experiencia más amplia. Me gusta hablar con la gente de cómo visita la feria, no es sólo que entres y te vayas, hay muchísimo qué ver, es la oportunidad de ver galerías de tres continentes del mundo, Europa, Asia, América. El plano arquitectónico para lograr esto es una experiencia agradable tanto para los visitantes como para los galeristas. Hay libros, conferencias, exposiciones; hay un menú, para que no sea una visita de entrada y salida”.

También lee: Art Basel Miami Beach, el tamaño sí importa

Acerca del coleccionismo en México, la curadora destacó que ha crecido en la ciudad de muchas maneras, algunas son colecciones institucionales y corporativas, otras privadas con un compromiso de responsabilidad social. También, dijo, está el caso de quienes compran arte aunque no precisamente son coleccionistas. Y cada feria que ha surgido en la ciudad tienen un perfil muy establecido de galerías, artistas y coleccionistas. "Como profesionista creo que Zona Maco ha colaborado a romper barreras y a perder miedo de cómo hacer una colección”, declaró.



Foto: cortesía Zona Maco

La edición 17 de Zona Maco Salinas tendrá en su programa de conferencias a Kate Fowle (Directora del MoMA PS1), el artista Olaf Breuning, el escritor William J. Simmons, a Magalí Arriola, directora del Museo Tamayo, y a Zoë Ryan, curadora del Art Institute of Chicago, entre otros.

Te recomendamos: Jose Dávila, en los cuernos de Art Basel Miami Beach

Tania Ragasol destacó que este año regresan galerías como Lisson Gallery, de Londres, y Labor, de la Ciudad de México.



fjb