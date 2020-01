El muralista David Alfaro Siqueiros fue el último de los Tres Grandes del Muralismo Mexicano – grupo conformado por Diego Rivera y José Clemente Orozco– que se mantuvo de pie.

El 6 de enero de 1974, el pintor mexicano falleció víctima de un cáncer que desconoció hasta su último día de vida. Su muerte provocó reacciones de la esfera intelectual de todo el mundo, como la del escritor argentino Jorge Luis Borges; además, fue homenajeado en Bellas Artes e inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Así cubrió EL UNIVERSAL la muerte de David Alfaro Siqueiros.



Foto: Hemeroteca El Universal

Falleció el último de los Tres Grandes del Muralismo Mexicano: David Alfaro Siqueiros

Lunes 7 de enero de 1974

Por Ignacio Navarro

CUERNAVACA, Mor, 6 de enero de 1974.- Mientras las campanas de los templos llamaban a misa dominical, a las 10.17 horas, en una casa de la colonia Volcanes, se extinguió la vida de David Alfaro Siqueiros, gigante del muralismo mexicano.

Consumida por el cáncer, su vida se apagó lentamente y su viuda, Angélica Arenal, empezó a sollozar.

Su llanto señaló que la lucha del hombre que supo plasmar con sus pinceles muchas de las inquietudes sociales de nuestro tiempo, había llegado a su fin.

Originario de Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, el pintor contaba con 77 años de edad —los había cumplido el 29 de diciembre pasado—, y era el único sobreviviente de la trilogía de muralistas mexicanos que impusieron su escuela en el mundo. Antes que él, había partido José Clemente Orozco y Diego Rivera.

Al igual que Diego, Siqueiros sufrió durante más de un año y medio un cáncer que lo tuvo recluido los últimos seis meses en su casa-taller de esta ciudad, en donde hasta el día 20 de diciembre siguió dirigiendo a sus ayudantes en su obra póstuma, “Pirámides”.

Un paro cardiorrespiratorio fue la causa final de su deceso.



Foto: Hemeroteca El Universal

Su cuñado, el también pintor Leopoldo Arenal, fue quien comunicó la noticia a los periodistas, pocos minutos después en forma lacónica.

-Todo ha terminado. Después la noticia se difundió a toda la ciudad, a toda la nación, a todo el mundo.

David Alfaro Siqueiros ha muerto.

El secretario de Gobernación, licenciado, Mario Moya Palencia, se presentó poco después a la casa número 7 de la calle Venus, de Cuernavaca, para dar el pésame a los familiares del pintor.

Antes de entrar, dijo a los periodistas que “con Siqueiros no sólo se extingue una vida dedicada al arte y a la creatividad, sino también una vida llena de inquietudes humanas”.

“Fue uno de los grandes de la pintura universal”, dijo el funcionario, al referirse a la herencia artística que deja, y después, al hablar de su vida política, señaló que “deja ejemplos vivos de su arte, de su penetración en los problemas sociales”.

Por la tarde, el propio secretario de Gobernación informó que el Presidente Luis Echeverría ha expedido un decreto para que se hagan honores nacionales a David Alfaro Siqueiros, quien será velado en el vestíbulo del Palacio de las Bellas Artes, mañana, sus restos se sepultarán en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Se anunció que el Jefe del Ejecutivo Mexicano, acompañado de su gabinete, asistirá a estos actos.



Foto: Hemeroteca El Universal​​​​​​​

Sus últimas palabras

Anoche

Anoche, en uno de sus momentos de lucidez, el pintor habló unas cuantas palabras con su hermano Jesús, quien hoy comentó con los periodistas que dentro del estado de semiinconsciencia en que se encontraba por el efecto de los fuertes sedantes que le habían aplicado, para mitigar sus dolores, lo vio por unos momentos y alcanzó a decir. “Chucho, creo que ya no nos volveremos a ver”.

Murió horas después, sin haber recobrado el conocimiento, en el primer piso de la casa amueblada tipo colonial mexicano. La recámara tiene varias obras suyas y sobresale un cuadro lleno de colorido, titulado “Árbol de Flores”, que pintó en 1963, cuando se encontraba preso en Lecumberri. Este fue el regalo de onomástico que le hizo a su esposa Angélica y por el reverso escribió un poema lleno de ternura.



Foto: Hemeroteca El Universal​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A la Rotonda

Mañana, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil, será inhumado David Alfaro Siqueiros. Así lo dispuso el Presidente Echeverría, al considerar “que es deber del Gobierno tributar homenaje a quienes han dado prestigio al país”. Además, en decreto expedido ayer por el Primer Magistrado, se dispone también que el extinto reciba homenaje público y, para el efecto, el cuerpo se instale en el Palacio de las Bellas Artes, cuando sea traído de Cuernavaca, en donde falleció ayer. El Presidente estará en Bellas Artes a las 9 horas.

Todo esto, en atención a que David Alfaro Siqueiros sirvió a la Revolución Mexicana en el ejército armado y en el movimiento pictórico que produjo el renacimiento del muralismo en México.

En los considerandos del decreto presidencial, se consigna que Siqueiros, en su obra pictórica, recogió con gran vigor y conciencia de su tiempo las corrientes, dinámicas del pensamiento revolucionario, así como que a través de su actividad artística, nutrida con la avanzada corriente social de nuestra Revolución, contribuyó a que se comprendieran mejor los procesos emancipadores de los mexicanos.

La familia del pintor expuso:

“Cuernavaca, Mor., a 5 de enero de 1974. Al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Sr. Presidente. Me permito expresar mi profunda satisfacción y la de mi familia por el acuerdo de usted de que los restos de mi esposo David Alfaro Siqueiros, sean trasladados para ser velados primeramente al Palacio Nacional de Bellas Artes y, posteriormente Inhumados en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de la Ciudad de México. Consecuentemente me permito dar la autorización oficial para que se realicen dichos actos. Atentamente. Angélica A. de Siqueiros”.

Recibieron el Homenaje Popular los Restos de Alfaro Siqueiros

8 de enero de 1974

Los restos de David Alfaro Siqueiros fueron traídos ayer al Palacio de Bellas Artes, como lo dispuso por decreto el presidente Echeverría, para ser velados durante las 24 horas siguientes.



Foto: Hemeroteca El Universal​​​​​​​

Tanto en el transcurso del viaje como desde la entrada a la ciudad de México, el cortejo fúnebre del pintor chihuahuense fue escoltado por personal motorizado de la Jefatura de Policía y Tránsito, hasta ser recibido en Bellas Artes, a las 9.00 horas.

Poca gente había entonces, pero transcurridos los primeros 15 minutos, hora en que llegó al lugar el Presidente Echeverría, la concurrencia fue mucha y así fue durante todas las horas siguientes.



Foto: Hemeroteca El Universal​​​​​​​

Postrer homenaje a David

9 de enero 1974

“Deja el magnífico legado de su honestidad siempre activa, vertical”, expresó el secretario de Educación Pública, ingeniero Víctor Bravo Ahuja, al rendirse postrer homenaje al pintor David Alfaro Siqueiros, en una ceremonia encabezada por el Presidente Echeverría, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores.

Escritores, maestros, dirigentes obreros, diplomáticos y funcionarios, entre otras personas, compartieron con doña Angélica Arenal, la viuda, el dolor causado por la desaparición del artista.

Hombre de controversia, el duelo por el genial muralista congregó a mexicanos de las más diversas ideologías, de todos los matices políticos, aun a quienes discreparon con él.

El féretro permaneció en el centro de la Rotonda, cubierto por la Bandera Nacional, en tanto el ingeniero Bravo Ahuja pronunciaba la oración fúnebre, en la que señaló al artista como hombre extraordinario por la pasión con que vivió y por la singular excelencia de su talento creador.

Recordó la vida azarosa del muralista, desde su iniciación como estudiante disidente, hasta su pintura revolucionaria. pasando por su amplia participación en los movimientos armados de México y de España.

“La enseñanza de Siqueiros es la lección estupenda de nuestras tradiciones, enriquecidas con nuestras diferencias políticas, estéticas, sociológicas. Esta enseñanza que salva los productos humanos; sin ella, los pueblos caen en el sometimiento de la inteligencia y en el prejuicio a las formas culturales, condenadas a la incomprensión y al desprecio públicos”, señaló.



Foto: Hemeroteca El Universal

En seguida, los cadetes del H. Colegio Militar escoltaron el féretro, mientras la Orquesta Sinfónica Nacional interpretaba la Marcha Fúnebre de la "Tercera Sinfonía" de Beethoven, seguidos por el Presidente Echeverría, la señora viuda de Siqueiros, su hija Adriana y el nieto David.



Foto: Hemeroteca El Universal

El Jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial y por los secretarios de Educación Pública, ingeniero Víctor Bravo Ahuja, y de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia; por el regente Octavio Sentíes y por otros miembros del gabinete, así como por los hermanos y parientes del pintor fallecido.

Duelo en varios países

Dimensión

Por Carlos López Rangel

Los periódicos de Europa en general y los de París en particular, como "Le Monde", "Le Figaro", "Isi Paris", "Paris Match", etcétera, han dedicado grandes elogios al muralista mexicano DAVID ALFARO SIQUEIROS, quien vivió en sus años mozos en la Ciudad Luz. JORGE LUIS BORGES, por su parte, ha dicho que el pintor no es una pérdida, pues cumplió su misión en la plástica social de Latino América.

Todos los intelectuales del Continente han tenido frases conceptuosas de reconocimiento a ese gran mexicano que fue SIQUEIROS. Séneca me pide la palabra. “El que decimos muerto, no murió, sino partió primero”, ¡Otro personaje mexicano, el doctor IGNACIO CHAVEZ, perdió un ojo, que amenazaba dejarle ciego absoluto!



Foto: Hemeroteca El Universal​​​​​​​​​​​​​​

Legó Siqueiros su Obra al Pueblo de México

11 de enero 1974

El extinto muralista mexicano José David Alfaro Siqueiros legó en favor del pueblo de México su obra pictórica, así como la Sala de Arte Pública “David Alfaro Siqueiros”, de la calle de Tres Picos número 29, colonia Rincón del Bosque, de esta Capital, y la escuela taller que también lleva su nombre de la calle de Venus número 7, de Cuernavaca.

Tal fue su voluntad testamentaria, según lo informó su viuda, la señora Angélica Arenal Bastar viuda de Alfaro Siqueiros, durante una entrevista de prensa que se efectuó ayer, a partir de las 17.15 horas, en la Sala de Arte Pública antes citada.

El testamento del desaparecido muralista fue leído por el licenciado Enrique Ortega Arenas, quien fuera su defensor cuando estuvo procesado en Cárcel Preventiva de la Ciudad, junto con el periodista Filomeno Mata, durante el régimen del Presidente López Mateos.



Foto: Hemeroteca El Universal

Alfaro Siqueiros otorgó testamento público abierto el 12 de diciembre del año pasado, 1973, ante la fe del notario público número 4. licenciado Luis Lauro Aguirre, en la ciudad de Cuernavaca, ante la presencia del Presidente Luis Echeverría, quien asistió como testigo presencial.

Como testigos testamentarios estuvieron presentes los secretarios de Hacienda y Crédito Público y del Patrimonio Nacional, licenciados José López Portillo y Horacio Flores de la Peña, así como el doctor Raymundo Rovira Adame y la señora Gloria Medina de Ortega Arenas. El doctor Rovira Adame fue médico de cabecera del extinto muralista.

La viuda del pintor dijo que su esposo expresó su voluntad testamentaria en forma clara y terminante, ante los testigos y el notario público, instituyendo un legado en favor del pueblo de México.

Siqueiros no supo que padecia cancer

El licenciado Enrique Ortega Arenas, quien se dijo amigo de la familia, reveló que el pintor Siqueiros jamás supo que padecía de cáncer, ni tampoco supo que estaba desahuciado. Siqueiros —dijo— no quería morir.

La familia supo que padecía de cáncer en agosto del año pasado, pero jamás se le dijo nada. Su enfermedad fue descubierta cuando se le hicieron varios análisis, con motivo de un padecimiento renal que sufrió después de que se cayó de un andamio en 1965.



Foto: Hemeroteca El Universal

Siqueiros, añadió el licenciado Ortega Arenas, tenía una gran calidad humana; jamás sintió rencor para nadie, ni estuvo en contra de nadie.

La viuda, después de agradecer la presencia de los periodistas, informó que descansará una corta temporada y luego se pondrá a trabajar. Por el momento —dijo— aún me siento flotando en el aire. “Aún no acepto que Siqueiros ha muerto. Mi futuro no sé cuál va a ser.

