Museo Pushkin de Moscú presenta tesoros de arte moderno

Emblemáticas obras de arte de Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gaugin, Henri Matisse y Pablo Picasso se exhiben desde el miércoles en el Museo Pushkin de Moscú.

Los tesoros provienen de la colección de principios del siglo XX del empresario ruso Sergei Shchukin, que había sido confiscada y luego dividida por el estado soviético.

La muestra reúne obras del Pushkin, el Hermitage y otros museos en lo que quizás sea la versión más completa de la colección, dándole a los visitantes la oportunidad de verla como el mismo Shchukin la concibió.

La exposición, titulada “Shchukin. Biografía de una colección”, presenta obras reunidas por el magnate textil ruso y sus hermanos en numerosos viajes a París antes de la Revolución Bolchevique de 1917.

Shchukin mostraba la colección en su propia casa en Moscú, exponiendo obras que eran radicalmente nuevas en aquel entonces. No le importaba la opinión pública y adquirió piezas que incluso a veces le parecían difíciles de apreciar, pero que consideró cautivadoras e importantes.

"Shchukin estaba dispuesto a aceptar la falta de comprensión de la sociedad — esto era total — no sólo de su propio ambiente laboral sino de la comunidad artística, de críticos y excelentes artistas rusos, que no aceptaban a Matisse o al cubista Picasso", dijo la directora del Pushkin, Marina Loshak, a The Associated Press. "Hizo todo esto a sabiendas, esperaba esa reacción y estaba encantado con ella".



"Dance", de Henri Matisse. Foto: AP /Alexander Zemlianichenko

Loshak ve a Shchukin como un precursor que tuvo influencia sobre el curso de la historia del arte del siglo XX.

Compró cuadros de Gauguin, Matisse, el impresionismo francés, y Picasso cuando estos artistas aún no estaban de moda en Europa. Pero la variedad de obras maestras invaluables que ahora cuelgan de las paredes del Pushkin, incluida la famosa pintura “La danza” de Matisse, es testimonio de su gusto singular y su convicción personal.

Shchukin "quería ser primero, descubrir cosas y mostrarlas al mundo y crear una nueva historia", dijo Loshak.

Describió a Shchukin como uno de los más grandes coleccionistas de arte, en una tradición rusa que incluye al banquero Pavel Tretiakov (cuya colección de arte ruso llena la Galería Estatal Tretiakov en Moscú).

"Es difícil encontrar a alguien que coleccione arte contemporáneo de este modo, con tanta pasión y haciendo de esto su objetivo de vida”, dijo Loshak. “Este tipo de personas son pocas, pero existieron en Rusia”.

“Shchukin. Biografía de una colección” y una exposición paralela de arte contemporáneo de la colección privada de la Fundación Louis Vuitton estarán abiertas del 19 de junio al 15 de septiembre en el Museo Estatal de Artes Plásticas Pushkin en Moscú.

nrv